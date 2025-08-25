Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) готовит повышение тарифов на распределение электроэнергии с 1 сентября 2025 года. Цены вырастут для операторов систем распределения (ОСР).

Почему собираются повысить тарифы?

Повышение тарифов объясняют необходимостью погасить долги перед оператором системы передачи "Укрэнерго". Также дополнительные средства направят на подготовку к предстоящему отопительному сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

Такое решение уменьшит взаимную долговую нагрузку (ОСР – Укрэнерго – Генерация), а также позволит подготовить необходимую номенклатуру аварийных запасов на случай вражеских обстрелов,

– говорит директор ГС "Умные электросети Украины" Александр Баранюк.

Подсчеты показывают существенный рост тарифов. В частности, потребителям первого класса напряжения их поднимут примерно на 14%, еще больше для потребителей второго класса – около 23%.

Больше всего цены вырастут для таких облэнерго:

"Кировоградоблэнерго";

"Ровнооблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

Наименьшее повышение ожидается для ОСР в таких регионах:

Черниговская область;

Львовская область;

Черкасская область.

Пересмотр тарифа это процедура которая происходит на ежегодной основе. Отложение этого решения будет означать очень резкий рост в последующих периодах, что будет ударом для экономики,

– добавил Баранюк.

По его словам, из-за долгов уже происходят судебные споры между участниками рынка, а НКРЕКП приходится накладывать штрафы на облэнерго за несвоевременные расчеты.

Важно! Кроме того, с 1 октября регулятор планирует отдельно пересмотреть тарифы для операторов в прифронтовых областях. Это решение может коснуться, в частности, "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и ПЭЭМ ЦЭК в Днепре.

Что известно о тарифах на электроэнергию для населения?