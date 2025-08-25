Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готує підвищення тарифів на розподіл електроенергії з 1 вересня 2025 року. Ціни зростуть для операторів систем розподілу (ОСР).

Чому збираються підвищити тарифи?

Підвищення тарифів пояснюють необхідністю погасити борги перед оператором системи передачі "Укренерго". Також додаткові кошти спрямують на підготовку до майбутнього опалюваного сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

Таке рішення зменшить взаємне боргове навантаження (ОСР – Укренерго – Генерація), а також дасть змогу підготувати необхідну номенклатуру аварійних запасів на випадок ворожих обстрілів,

– говорить директор ГС "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк.

Підрахунки показують суттєве зростання тарифів. Зокрема, споживачам першого класу напруги їх піднімуть приблизно на 14%, ще більше для споживачів другого класу – близько 23%.

Найбільше ціни виростуть для таких обленерго:

"Кіровоградобленерго";

"Рівнеобленерго";

"Хмельницькобленерго".

Найменше підвищення очікується для ОСР у таких регіонах:

Чернігівська область;

Львівська область;

Черкаська область.

Перегляд тарифу це процедура яка відбувається на щорічній основі. Відкладення цього рішення означатиме дуже різке зростання в подальших періодах, що буде ударом для економіки,

– додав Баранюк.

За його словами, через борги вже відбуваються судові спори між учасниками ринку, а НКРЕКП доводиться накладати штрафи на обленерго за несвоєчасні розрахунки.

Важливо! Окрім того, з 1 жовтня регулятор планує окремо переглянути тарифи для операторів у прифронтових областях. Це рішення може торкнутися, зокрема, "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго" й ПЕЕМ ЦЕК у Дніпрі.

Що відомо про тарифи на електроенергію для населення?