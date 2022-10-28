Тарифы на свет не изменятся до конца отопительного сезона
28 октября 2022 , 21:43Читати новину українською
Источник:Министерство энергетики Украины
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в государстве, цену электроэнергии менять не планируют. Она останется неизменной для населения до конца отопительного сезона.
Такое решение принял Кабинет Министров на заседании 28 октября. Как отметили в Минэнергетики, это предполагает продолжение действия специальных обязанностей, которые возложенны на участников рынка электрической энергии, для обеспечения общественных интересов.