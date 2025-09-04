Тарифы на коммунальные услуги нужно повышать: какие аргументы приводит НБУ
- НБУ предлагает повысить тарифы на коммуналку для достижения рыночных цен и стабилизации экономики.
- Мораторий на повышение тарифов действует из-за военного положения, но после его завершения планируется постепенное повышение с учетом социальных гарантий.
Некоторые тарифы на коммуналку в Украине не повышают из-за моратория. Однако в НБУ считают, что их необходимо повысить, чтобы достичь предела рыночных цен.
Нужно ли повышать тарифы на коммуналку?
По словам первого заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, повышение тарифов необходимо для стабилизации экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Смотрите также Отопительный сезон "на носу": кто из украинцев может получить помощь на оплату коммуналки
В Инфляционном отчете НБУ рекомендует не откладывать слишком далеко возвращение рыночных цен для населения на коммунальные услуги и энергию.
Конечно, нам будет гораздо легче, если у нас в других сферах не будет резких ценовых скачков. Мы только что говорили, что такие ценовые скачки могут генерировать шоки со стороны предложения продовольствия. Так же их может создавать резкая коррекция тарифов,
– говорит Николайчук.
Также чиновник считает, что субсидирование цен является достаточно дорогим для государства и влияет на бюджет, из-за чего нужно корректировать тарифы на коммуналку.
По нашему мнению, большая прогнозируемость и предсказуемость политики в этой сфере помогла бы, в том числе, нам лучше предвидеть и управлять инфляционными процессами,
– говорит Николайчук.
Что известно о моратории?
В 2022 году правительство рекомендовало органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы для населения на такие коммунальные услуги как – поставки тепловой энергии, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, в течение действия военного положения в Украине.
После войны и отмены моратория правительство планирует повышать тарифы до экономически обоснованного уровня. Однако обещают, что процесс будет постепенным с учетом социальных гарантий.
Какими будут тарифы на коммунальные услуги осенью 2025 года?
Цена на газ для потребителей "Нафтогаза" осенью останется 7,96 гривны за куб газа, и эта цена будет действовать до апреля 2026 года. Другие поставщики в Украине предлагают тарифы на газ от 7,799 до 9,99 гривны за кубометр, а кроме стоимости газа, необходимо также платить за его доставку.
Тариф на свет также останется прежним. Правительство продлило действие моратория на повышение тарифов на электроэнергию до конца октября 2025 года, оставляя тариф на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.
Зато тарифы на тепло в разных городах Украины варьируются, например, в Киеве – 1 654,41 гривен за Гкал, а в Одессе – 1 813 гривен за Гкал. НБУ прогнозирует повышение тарифов на отопление в 2026 году, учитывая действующий мораторий до отмены военного положения плюс еще 3 года.