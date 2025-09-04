Некоторые тарифы на коммуналку в Украине не повышают из-за моратория. Однако в НБУ считают, что их необходимо повысить, чтобы достичь предела рыночных цен.

Нужно ли повышать тарифы на коммуналку?

По словам первого заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, повышение тарифов необходимо для стабилизации экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Отопительный сезон "на носу": кто из украинцев может получить помощь на оплату коммуналки

В Инфляционном отчете НБУ рекомендует не откладывать слишком далеко возвращение рыночных цен для населения на коммунальные услуги и энергию.

Конечно, нам будет гораздо легче, если у нас в других сферах не будет резких ценовых скачков. Мы только что говорили, что такие ценовые скачки могут генерировать шоки со стороны предложения продовольствия. Так же их может создавать резкая коррекция тарифов,

– говорит Николайчук.

Также чиновник считает, что субсидирование цен является достаточно дорогим для государства и влияет на бюджет, из-за чего нужно корректировать тарифы на коммуналку.

По нашему мнению, большая прогнозируемость и предсказуемость политики в этой сфере помогла бы, в том числе, нам лучше предвидеть и управлять инфляционными процессами,

– говорит Николайчук.

Что известно о моратории? В 2022 году правительство рекомендовало органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы для населения на такие коммунальные услуги как – поставки тепловой энергии, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, в течение действия военного положения в Украине.



После войны и отмены моратория правительство планирует повышать тарифы до экономически обоснованного уровня. Однако обещают, что процесс будет постепенным с учетом социальных гарантий.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги осенью 2025 года?