Почему тарифы на коммуналку вырастут в 2025 году

Многих украинцев волнует вопрос о возможном росте тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Ведь в СМИ неоднократно упоминалось, что повышение тарифов может быть необходимым из-за меморандума с МВФ.

Вырастут ли тарифы в 2025 году

Как рассказал эксперт Олег Попенко в комментарии для 24 Канала, повышение тарифов на коммунальные услуги таки стоит ждать в 2025 году. Он подтверждает, что такое повышение четко указано в меморандуме Украины с МВФ.

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В частности, там указано, что правительство Украины обязуется повысить тарифы с учетом новых методов расчета и социальных аспектов, учитывая обстоятельства войны.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Я ожидаю в следующем году поднятия тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения.

В то же время в Министерстве финансов отмечают, что в обновленном Меморандуме с МВФ – нет обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители, однако такая возможность учтена. Впрочем, такой шаг может быть возможным, если программа субсидий будет должным образом финансирована.