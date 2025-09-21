Дешевый мобильный для пенсионеров: как платить меньше за связь
- Украинские операторы предлагают специальные тарифы для пенсионеров, позволяющие экономить на мобильной связи: Lifecell "Макси" за 190 грн, Киевстар "Все вместе Комфорт" за 220 грн, Vodafone Joice Start за 270 грн.
- Тарифы включают разное количество гигабайтов интернета, минут для звонков и безлимитные звонки внутри сети, с опциями для роуминга и отсрочкой платежа.
Пенсионеры могут значительно снизить расходы на мобильную связь, выбрав специальные тарифы для пожилых абонентов. Как найти самый дешевый тариф и не переплачивать за услуги, читайте дальше.
Какие действуют тарифы на мобильные услуги для пенсионеров?
В 2025 году украинские операторы предлагают специальные тарифы для пожилых абонентов, которые позволяют существенно экономить на мобильной связи, рассказывает 24 Канал.
В частности, уменьшить расходы на мобильную связь, выбирайте пакеты в диапазоне 200 гривен с базовым интернетом и ограниченным количеством минут для звонков на другие сети. Это позволяет оставаться на связи, но не переплачивая ежемесячно.
Lifecell
Самый выгодный тариф от Lifecell это "Макси". Для абонентов, переходящих с другого оператора, его стоимость составляет от 190 гривен за четыре недели.
Пакет включает 25 гигабайтов интернета, 750 минут на звонки на другие мобильные сети (при своевременной оплате количество минут удваивается), а также безлимитные звонки внутри сети Lifecell.
Киевстар
Для пенсионеров самым доступным вариантом является тариф "Все вместе Комфорт" со стоимостью 220 гривен в месяц.
Обратите внимание! Тариф стартовал 6 июня и рассчитан на людей пенсионного возраста и лиц с инвалидностью, которые нуждаются в базовом, но сбалансированном пакете услуг.
В пакет входят 10 гигабайтов мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети, 100 минут на звонки на другие мобильные и городские номера, 100 SMS, а также 8 гигабайтов интернета для использования в роуминге и опция "Отсрочка платежа".
Vodafone
Бюджетным вариантом для пенсионеров является тариф Joice Start со стоимостью 270 гривен на четыре недели.
Пакет предусматривает 20 гигабайт интернета, из которых 5 гигабайт можно использовать в роуминге, 500 минут звонков на все номера Украины и безлимитные звонки внутри сети Vodafone.
Что известно о льготах для пенсионеров в Украине: коротко о главном
В Украине пенсионеры могут пользоваться различными льготами, которые помогают уменьшить ежедневные расходы.
Среди них: освобождение от уплаты земельного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатная парковка на платных стоянках.
Дополнительно предусмотрены льготы для отдельных категорий: бесплатная оплата коммунальных услуг и путевки в санатории.