Пенсионеры могут значительно снизить расходы на мобильную связь, выбрав специальные тарифы для пожилых абонентов. Как найти самый дешевый тариф и не переплачивать за услуги, читайте дальше.

Какие действуют тарифы на мобильные услуги для пенсионеров?

В 2025 году украинские операторы предлагают специальные тарифы для пожилых абонентов, которые позволяют существенно экономить на мобильной связи, рассказывает 24 Канал.

Интересно Украинцам разрешили не платить полную сумму за коммунальные услуги

В частности, уменьшить расходы на мобильную связь, выбирайте пакеты в диапазоне 200 гривен с базовым интернетом и ограниченным количеством минут для звонков на другие сети. Это позволяет оставаться на связи, но не переплачивая ежемесячно.

Lifecell

Самый выгодный тариф от Lifecell это "Макси". Для абонентов, переходящих с другого оператора, его стоимость составляет от 190 гривен за четыре недели.

Пакет включает 25 гигабайтов интернета, 750 минут на звонки на другие мобильные сети (при своевременной оплате количество минут удваивается), а также безлимитные звонки внутри сети Lifecell.

Киевстар

Для пенсионеров самым доступным вариантом является тариф "Все вместе Комфорт" со стоимостью 220 гривен в месяц.

Обратите внимание! Тариф стартовал 6 июня и рассчитан на людей пенсионного возраста и лиц с инвалидностью, которые нуждаются в базовом, но сбалансированном пакете услуг.

В пакет входят 10 гигабайтов мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети, 100 минут на звонки на другие мобильные и городские номера, 100 SMS, а также 8 гигабайтов интернета для использования в роуминге и опция "Отсрочка платежа".

Vodafone

Бюджетным вариантом для пенсионеров является тариф Joice Start со стоимостью 270 гривен на четыре недели.

Пакет предусматривает 20 гигабайт интернета, из которых 5 гигабайт можно использовать в роуминге, 500 минут звонков на все номера Украины и безлимитные звонки внутри сети Vodafone.

Что известно о льготах для пенсионеров в Украине: коротко о главном