Будут греть не только батареи, но и цены: вырастет ли тариф на тепло в ноябре

Несмотря на теплую осень, скоро начнется отопительный сезон, так что плата за коммунальные услуги станет больше. Несмотря на это, тарифы на отопление для украинцев останутся доступными.

Изменится ли цена отопления

Кабмин зафиксировал стоимость газа для поставщиков до 15 апреля 2024 года. тарифы на тепло для украинцев не возрастут.

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Цены для производителей и дальше будут такими:

производители тепла для населения до 15 апреля 2024 года – 7420 гривен за тысячу кубометров;

стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения – 16 390 гривен;

производители тепла для промышленности – по рыночным ценам.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне останутся без изменений. Правительство продлило действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика. Уже больше 13 миллиардов кубов голубого топлива.

На какие услуги распространяется тарифный мораторий

Еще в прошлом году в Украине был введен мораторий на повышение тарифов, в частности на следующие коммунальные услуги:

распределение природного газа для всех категорий потребителей;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение) для населения;

снабжение горячей водой для населения.

Будет действовать запрет на повышение тарифов до окончания военного положения и еще 6 месяцев после этого.

Таким образом, цена на газ для бытовых потребителей не может быть больше стоимости, которая применялась еще 24 февраля 2022 года.