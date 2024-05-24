Тарифы на свет увеличат: когда ждать новых цен

Уже в июне власти могут принять новые тарифы на свет для бытовых потребителей. Осталось провести окончательные расчеты.

Когда ждать новых тарифов

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что до конца мая правительство примет окончательное решение относительно новых тарифов на электроэнергию.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы проводим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая.

Вероятнее всего, что при установлении новых тарифов введут дифференцированный подход к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.

Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии,

– сказал он.

Сейчас правительство подсчитывает дополнительные поступления средств от повышения тарифов в бюджет и для финансового сбалансирования энергорынка.

Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет с точки зрения соответствующей уплаты дивидендов этими двумя компаниями (АО "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" – ИФ-У) и с точки зрения сбалансирования всего энергорынка,

– добавил министр.

Он пояснил, что сегодня тарифы для населения не покрывают себестоимости производства электроэнергии, в частности компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Они выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО).

С 1 июня 2023 года Кабмин установил единый тариф на свет – 2,64 гривны за киловатт-час с НДС.