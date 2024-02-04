Тариф на свет может вырасти 2 раза в 2024 году

В течение 2024 года стоимость электроэнергии может вырасти два раза. Первое повышение стоит ждать летом, тогда как второе под конец осени.

Когда вырастут тарифы

Олег Попенко рассказал для 24 Канала, что цены на электроэнергию в 2024 году вырастут дважды. Стоимость может увеличиться очень существенно.

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Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ Насколько я знаю, в 2024 году планируется, что цены на электроэнергию вырастут дважды за год. То есть один рост будет ориентировочно 1 мая – 1 июня, а второе 1 октября или 1 ноября. Как показывает практика, вот в прошлом году с 1 июня подняли тарифы первый раз, а потом 1 ноября решили не поднимать. Однако в этом году в планах такой рост тарифов есть.

Стоимость света может вырасти так:

на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

Вырастут ли цены во время отопительного сезона

Герман Галущенко заверил украинцев, что в течение отопительного сезона, цены на электроэнергию останутся постоянными.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Когда происходят различные манипуляции, я всегда призываю обращаться к официальным источникам. Мы не планируем повышение тарифов в течение этого отопительного сезона. Соответствующие решения приняты, есть постановление правительства, действующее до конца апреля и устанавливающее уровень тарифов. Все остальное – домыслы, которые являются обычными манипуляциями.

Сейчас тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час.