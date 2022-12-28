Какими будут тарифы на тепло и горячую воду в 2023 году

С началом полномасштабной войны в Украине правительство ввело мораторий на повышение ряда тарифов, а впоследствии депутаты поддержали законопроект №7427, который зафиксировал их до конца войны. Однако это касается не всех тарифов.

Так, например, 7427 не предусматривает фиксацию тарифа на воду, а следовательно НКРЭКУ уже подготовила постановление, что предусматривает повышение в 2023 году.

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Увеличится ли тариф на горячую воду

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что тарифы на тепло и горячую воду для украинцев останутся без изменений, а у предприятий теплоснабжения появится возможность бесперебойной работы и ремонтов. Сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона удастся благодаря субвенциям в размере 14 миллиардов гривен, которе получили местные бюджеты.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти. И мы это обещание выполняем.

Законопроект №7427 зафиксировал цену услуг на распределение газа, тепловой энергии (производство, транспортировка, поставка), услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды.

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Какими будут тарифы на тепло

Тарифы на теплоснабжение в Украине тоже не будут повышаться. Расчетная формула, которая действовала до войны, будет действовать и в следующем году. Однако заметим, что тариф на теплоэнергию в каждой области будет отличаться.

В прошлом году украинцы для отопления дома в среднем использовали 200 кубометров газа, поэтому с учетом этого объема голубого топлива в декабре 2022 сумма в платежке выросла до 1 592 гривен против 1 266 гривен в декабре 2020 года.

В Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" этого отопительного периода составит 1 654,41 гривны за гигакалорию.

В Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обойдется в 1 741,32 гривны за гигакалорию.

В Одессе по тарифу КП "Теплоснабжение города Одесса" отопление обойдется в 1 813,94 гривны за гигакалорию.

В Харькове горожане будут обогреваться по тарифу от КП "Харьковские тепловые сети", который составляет 1 748,47 гривны за гигакалорию .

Тариф на распределение газа / Инфографика 24 канала