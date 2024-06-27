Изменятся ли тарифы на воду в июле: неужели произойдет новое увеличение

27 июня 2024, 18:46
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Тарифы на воду в разных населенных пунктах регулирует НКРЭКУ. Однако, определенные населенные пункты устанавливают стоимость услуг в индивидуальном порядке.

Вырастет ли тариф

В июле тариф на воду для бытовых потребителей должен остаться неизменным. В частности, НКРЭКУ не планирует повышений.

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Однако некоторые потребители все же могут почувствовать рост цен. Это связано с тем, что отдельные общины самостоятельно увеличивают тариф.

Обратите внимание! Ранее НКРЭКУ ввела запрет повышать тарифы на указанные услуги в крупных городах.

Как изменились тарифы на воду

В июне изменились тарифы на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей. Больше всего почувствовало изменения ЧАО "Энергоресурсы". Стоимость водоснабжения для него достигла 53,39 гривны за кубометр. Для других компаний ситуация выглядит так:

  • КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны за кубометр;
  • Черновцыводоканал – 23,86 гривны;
  • КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;
  • Днепроводоканал – 23,92 гривны;
  • Львовводоканал – 20,04 гривны;
  • Киевводоканал – 21,42 гривны;
  • Харьковводоканал – 22,87 гривны;
  • Черкассыводоканал – 20,19 гривны;
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;
  • Житомирводоканал – 32,77 гривны.

Цена на водоотвод также изменилась в июне. Больше всего этот тариф вырос для КП "Облводоканал" – до 41,30 гривны за кубометр.

Автор: Анастасія Зорик