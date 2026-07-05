Новые тарифы на коммунальные услуги шокируют украинцев: что резко подорожало с 1 июля
Этим летом во многих городах Украины начали пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотведение. В некоторых населенных пунктах новые тарифы уже вступили в силу, а в других местные власти только готовятся принять соответствующие решения.
Что с тарифами на воду с 1 июля
С 1 июля об изменении тарифов сообщили сразу несколько предприятий, среди которых "Полтававодоканал", "Тернопольводоканал" и "Луцкводоканал", пишет 24 Канал.
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Как отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в ближайшее время повышение также ожидается в Одессе, Запорожье, Кременчуге, Виннице, Хмельницком, Черновцах, Ужгороде и Бердичеве.
По его словам, в некоторых населенных пунктах тарифы могут вырасти на 100–150%, а местами даже вдвое.
Где вода уже самая дорогая
В некоторых населенных пунктах стоимость одного кубометра воды уже превысила 100 гривен, пишет "Судебно-юридическая газета".
Сейчас самые высокие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение зафиксированы в следующих городах:
- Павлоград – 113 гривен за кубометр;
- Дрогобыч – 87,30 гривен;
- Вознесенск – 71,44 гривны;
- Запорожье – 69,37 гривен;
- Черновцы – 63,56 гривны.
Особенно существенно счета вырастут для жителей Бородянки. Там с 1 июля тариф на водоснабжение составляет 56,76 гривен за кубометр, а на водоотведение – 82,58 гривен. Общая стоимость услуг достигла 139,34 гривен за кубометр.
Кроме того, в ряде городов окончательные решения еще не приняты, однако водоканалы уже представили экономические расчеты новых тарифов:
- Винница – до 81,01 гривны за кубометр;
- Днепр – 86,83 гривны;
- Одесса – более 90 гривен;
- Ужгород – более 96 гривен;
- Тернополь – почти 99 гривен;
- Кривой Рог – около 78 гривен;
- Луцк – 73,25 гривны;
- Умань – более 130 гривен за кубометр.
Что нужно делать, чтобы сэкономить на воде летом
Первый совет по экономии воды летом касается установки счетчиков как горячей, так и холодной воды. Также стоит проверить исправность всех кранов и туалетного бачка, а еще нужно правильно загружать стиральную машину.
Кроме того, рекомендуется загружать стиральную машину до максимального объема, так как при неполной загрузке она потребляет больше воды и электроэнергии, а также использовать экономичную сантехнику, например унитаз с двумя режимами слива.