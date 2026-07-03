Тарифы на водоснабжение в Украине: Юлия Свириденко прокомментировала ситуацию

В настоящее время в Украине меняются тарифы на водоснабжение. На данный момент полномочия по установлению таких тарифов переданы местным администрациям на уровне областей.

Что в правительстве говорят о ценах на воду

То есть это полностью их ответственность, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству.

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Она пояснила, что задача Верховной Рады заключается в осуществлении парламентского контроля. В то же время Кабмин должен осуществлять правительственный контроль.

Премьер-министр рассказала, в частности, о задолженностях за тепло. Она назвала их "большой проблемой" и добавила, что задолженность перед "Нафтогазом" составляет 180 миллиардов гривен.

Также Юлия Свириденко заявила, что в течение последних недель были проведены совещания с областными государственными администрациями. Особенно сложная ситуация в прифронтовых территориях – там самый большой объем задолженности".

На сегодняшний день необходимо найти баланс, который позволит прифронтовым областям функционировать, но не даст возможности наращивать долги. Решение ищут на уровне законодательства.

Проблема тарифов на воду сейчас чрезвычайно актуальна. Многие водоканалы и общины заявили, что в ближайшее время цены существенно вырастут. Об этом уже сообщали в Луцке, Тернополе, Полтаве и т. д.

Где еще сообщали о повышении тарифов на воду

Например, в Ивано-Франковске тарифы на воду вырастут в два раза. Новые цены вступят в силу уже 9 июля.

А во Львове сообщили, что хотят установить цену за кубометр воды на уровне 100 гривен. На данный момент один кубометр воды во Львове по-прежнему стоит 25,88 гривны.