Показания счетчика воды: как правильно подать показания счетчика воды

Чтобы не переплачивать по платежкам воды, стоит вовремя передавать показания счетчика. Есть несколько способов, как это можно сделать.

Как подавать данные со счетчика воды

Показания счетчика воды надо подавать до 28 числа каждого месяца. Передать их можно следующими способами:

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В личном кабинете.

На сайте.

С помощью Viber-бота.

По номеру контакт-центра (044) 202-0202;

С помощью Telegram-бота в приложении.

В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ).

Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Тарифы на воду

В течение трех месяцев после завершения отопительного сезона должна быть проведена поверка счетчиков. Ее может инициировать как сам потребитель, так и поставщик.

Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение не изменились в течение прошлого года.