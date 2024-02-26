Показания счетчика воды: как правильно подать показания счетчика воды
26 февраля 2024, 10:31Читати новину українською
Чтобы не переплачивать по платежкам воды, стоит вовремя передавать показания счетчика. Есть несколько способов, как это можно сделать.
Как подавать данные со счетчика воды
Показания счетчика воды надо подавать до 28 числа каждого месяца. Передать их можно следующими способами:
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- В личном кабинете.
- На сайте.
- С помощью Viber-бота.
- По номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- С помощью Telegram-бота в приложении.
- В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ).
- Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Тарифы на воду
Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение не изменились в течение прошлого года.