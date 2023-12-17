Газ, вода и электроэнергия: изменятся ли тарифы в 2024 году

Правительство "заморозило" часть тарифов до конца отопительного сезона. Однако после его окончания в 2024 году украинцев может ожидать пересмотр стоимости ЖКУ.

Какая ситуация с тарифами

Во время заседание правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что тарифы на газ до конца отопительного сезона остаются без изменений.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.

Какие причины роста тарифов

Впрочем, за 2023 год стоимость тарифов в целом стала больше на 13% по сравнению с прошлым годом. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказал, что рост тарифа на газ – это обязательное условие для развития и улучшения газовой системы, передает 24 Канал.

Кроме того, международные партнеры также продолжают настаивать на либерализации стоимости электроэнергии и газа. Однако потребителям паниковать не стоит. Такого рода изменения возможны только в результате решения украинского правительства.

Какими будут тарифы на газ в 2024 году

Необходимо учитывать возможные атаки россиян и вероятный дефицит системы вследствие поражения критической инфраструктуры.

Действие ПСО продлено до 15 апреля 2024 года, по которой поставщики тепла получают от "Нефтегаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене. Следовательно:

для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, стоимость газа по НДС останется на уровне 16390 гривен;

а вот для производителей тепла для индустрии стоимость будет рыночной.

Что такое ПСО

Возложение специальных обязанностей для участников рынка природного газа правительством, когда нерыночные цены опасны для уязвимых слоев населения или вообще для всего населения

Обращаем ваше внимание, что услугами "Нафтогаза" пользуется более 90% бытовых потребителей в Украине, платящие за кубометр газа по НДС 7,96 гривны.

Водоснабжение и водоотвод

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планировала с 1 июля 2023 года повысить тарифы на услуги для 34 водоканалов на 32%. Впрочем, это решение было отменено.

Как рассказал Константин Ущаповский, глава НКРЭКУ, президент Украины Владимир Зеленский высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в период военного положения.

Цены на электроэнергию

Ц в этом году ощутимые изменения произошли с тарифами на электроэнергию. Все из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украины россиянами.

Следовательно, летом 2023 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составил 2,64 гривны за киловатт-час. Ранее население платило по двум тарифам: потребление ежемесячно электроэнергии до 250 киловатт – 1,44 гривны, более 250 киловатт – 1,68 гривны.

За год полномасштабного вторжения Россия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре в 8 миллиардов.