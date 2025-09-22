Мобильный оператор Киевстар стремится обновить некоторые тарифы. Также в компании хотят добавить новые возможности для некоторых клиентов.

Почему Киевстар хочет ввести изменения?

Причиной таких изменений является в частности повышение цен, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

Летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят и пользуются интернетом, выросли на 60%,

– говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, выросла стоимость горючего, что необходимо для работы генераторов. Также необходимо, чтобы инженеры выезжали на локации, поддерживали и ремонтировали оборудование. Однако инфляция и изменения валютного курса повлияли на себестоимость услуг.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечивать нашим абонентам стабильную связь, быстрый интернет и современные цифровые сервисы. Для этого наша сеть требует постоянного питания и обслуживания оборудования,

– добавили в Киевстаре.

Обратите внимание! Из-за этого обновляются условия некоторых тарифов, которые не претерпевали изменений более года.

Что ждет клиентов Киевстара?

Для абонентов подписки стоимость тарифа LOVE UA Свет 2023 составит:

300 гривен на 4 недели; с Суперсилой Экономия – 225 гривен на 4 недели.

Изменения вступят в силу с 24 сентября 2025 года.

Обратите внимание! С 1 октября 2025 года для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт составит 250 гривен в месяц.

В частности абонентам доступны следующие возможности:

Выбрать спецпредложение и подключить выгодный тариф контракта, соответствующий личным потребностям. Увеличить объемы тарифа – без доплат в течение трех месяцев удваивать определенные услуги, предлагаемых в тарифе, а для тарифа LOVE UA Контракт подключить пакет 25 гигабайт и 250 минут. Перейти на другой тариф – выберите из актуальной линейки или из предложенных.

Также по-прежнему, абонентам доступны Суперсилы, позволяющие без доплат расширять услуги на выбор: Киевстар ТВ, роуминг, дополнительные ГБ и много других индивидуальных выгодных предложений, которые можно обновлять ежемесячно в приложении Мой Киевстар,

– отметили в тексте.

SMS-оповещения пришлют абонентам, которых касаются изменения, минимум за 7 дней до обновления тарифа.

Важно! Чтобы узнать больше об обновлении, можно воспользоваться "Мой Киевстар", позвонить по телефону 477*9 или воспользоваться чат-ботом Зоряна на сайте или в приложении.

Что еще известно о Киевстар?

Киевстар активно теряет своих клиентов. В частности, в январе 2025 года количество абонентов, которые воспользовались услугой MNP (Mobile Number Portability) для смены мобильного оператора с сохранением номера, достигла 145 тысяч. Это самый высокий показатель за весь период действия услуги. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций.

Интересно! В частности в 2024 году более 340 000 украинцев воспользовались этой услугой.

