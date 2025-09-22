Киевстар меняет тарифы: к чему готовиться украинцам
- Киевстар планирует обновить некоторые тарифы.
- Причиной изменений является повышение цен на электроэнергию и топливо, а также влияние инфляции и валютного курса на себестоимость услуг.
Мобильный оператор Киевстар стремится обновить некоторые тарифы. Также в компании хотят добавить новые возможности для некоторых клиентов.
Почему Киевстар хочет ввести изменения?
Причиной таких изменений является в частности повышение цен, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.
Читайте также Тарифы Vodafone, Киевстар или lifecell: сколько стоят и как выбрать самый выгодный
Летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят и пользуются интернетом, выросли на 60%,
– говорится в сообщении на сайте.
Кроме того, выросла стоимость горючего, что необходимо для работы генераторов. Также необходимо, чтобы инженеры выезжали на локации, поддерживали и ремонтировали оборудование. Однако инфляция и изменения валютного курса повлияли на себестоимость услуг.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечивать нашим абонентам стабильную связь, быстрый интернет и современные цифровые сервисы. Для этого наша сеть требует постоянного питания и обслуживания оборудования,
– добавили в Киевстаре.
Обратите внимание! Из-за этого обновляются условия некоторых тарифов, которые не претерпевали изменений более года.
Что ждет клиентов Киевстара?
Для абонентов подписки стоимость тарифа LOVE UA Свет 2023 составит:
- 300 гривен на 4 недели;
- с Суперсилой Экономия – 225 гривен на 4 недели.
Изменения вступят в силу с 24 сентября 2025 года.
Обратите внимание! С 1 октября 2025 года для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт составит 250 гривен в месяц.
В частности абонентам доступны следующие возможности:
- Выбрать спецпредложение и подключить выгодный тариф контракта, соответствующий личным потребностям.
- Увеличить объемы тарифа – без доплат в течение трех месяцев удваивать определенные услуги, предлагаемых в тарифе, а для тарифа LOVE UA Контракт подключить пакет 25 гигабайт и 250 минут.
- Перейти на другой тариф – выберите из актуальной линейки или из предложенных.
Также по-прежнему, абонентам доступны Суперсилы, позволяющие без доплат расширять услуги на выбор: Киевстар ТВ, роуминг, дополнительные ГБ и много других индивидуальных выгодных предложений, которые можно обновлять ежемесячно в приложении Мой Киевстар,
– отметили в тексте.
SMS-оповещения пришлют абонентам, которых касаются изменения, минимум за 7 дней до обновления тарифа.
Важно! Чтобы узнать больше об обновлении, можно воспользоваться "Мой Киевстар", позвонить по телефону 477*9 или воспользоваться чат-ботом Зоряна на сайте или в приложении.
Что еще известно о Киевстар?
Киевстар активно теряет своих клиентов. В частности, в январе 2025 года количество абонентов, которые воспользовались услугой MNP (Mobile Number Portability) для смены мобильного оператора с сохранением номера, достигла 145 тысяч. Это самый высокий показатель за весь период действия услуги. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций.
Интересно! В частности в 2024 году более 340 000 украинцев воспользовались этой услугой.
Что еще известно о тарифах от разных операторов?
Операторы в Украине могут предложить специальные тарифы для пенсионеров. Их цена составляет около 200-250 гривен в месяц.
В частности все операторы – Киевстар, Vodafone и lifecell – предлагают своим клиентам разные пакеты услуг. Украинцы могут выбрать самый выгодный мобильный тариф согласно своим предпочтениям.