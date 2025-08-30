Какие тарифы на мобильную связь в Украине?

Украинские мобильные операторы обновили тарифные линейки. Каждый из них пошел своим путем: Киевстар делает ставку на комплексные пакеты, lifecell поднял цены, а Vodafone предлагает новую структуру тарифов. Какие актуальные цены на мобильную связь действуют в 2025 году, разбирался 24 Канал.

Интересно Более 100 миллиардов долгов: Госстат раскрыл, за какие услуги не платят украинцы

Что предлагает Киевстар для пользователей?

25 июня 2025 года Киевстар представил новую тарифную линейку "Все вместе!, объединяющую мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Это комплексные предложения, которые рассчитаны на различные потребности абонентов.

"Все вместе Комфорт": 220 гривен в месяц. В пакете предусмотрено 10 гигабайтов интернета, безлимитные звонки внутри сети, 100 минут на другие мобильные и городские номера, 100 SMS, а также услуга "Отсрочка платежа". В роуминге доступно 8 гигабайтов интернета.

Обратите внимание! Тариф стартовал 6 июня и предусмотрен для людей пенсионного возраста и людей с инвалидностью, которые нуждаются в базовом, но сбалансированном пакете услуг.

"Все вместе Легкий" и "Все вместе Крутой": тарифные планы за 300 и 450 гривен в месяц соответственно. Они также сочетают мобильную связь, интернет и телевидение, но отличаются большими объемами интернета и минут для звонков, ориентированы на активных пользователей, которым нужны расширенные возможности.

Как подключиться к новому тарифу Сделать это можно несколькими способами: через мобильное приложение "Мой Киевстар", на официальном сайте компании или с помощью короткой команды *477#

Какие тарифы действуют в Lifecell?

Тариф "Макси"

Тариф "Макси" от lifecell стал одним из самых популярных в 2025 году. Его стоимость начинается от 190 гривен за четыре недели для абонентов, которые переходят в сеть с другим номером (MNP). Для остальных пользователей стандартная цена составляет около 300 гривен за четыре недели.

В пакет входит:

25 гигабайтов интернета, а при своевременной оплате действует акция "Мега безлимит" - пользователь получает фактически неограниченный доступ к сети.

750 минут для звонков на другие мобильные сети Украины. При своевременной оплате количество минут удваивается еще плюс 750.

А также безлимитные звонки внутри сети lifecell, что делает тариф удобным для тех, кто часто общается с абонентами этого оператора.

Тариф "Мега"

Тариф "Мега" ориентирован на более активных пользователей. Его стоимость составляет примерно 350 гривен за четыре недели для тех, кто подключается через MNP, и около 500 гривен за четыре недели по стандартным условиям.

В пакет входит:

Безлимитный интернет при условии своевременной оплаты. При этом первые 100 гигабайтов предоставляются на максимальной скорости, а после их использования скорость снижается.

1 000 минут для звонков на другие мобильные сети Украины, которые также доступны при условии своевременной оплаты.

Какие цены на связь в Vodafone?

В 2025 году Vodafone предлагает абонентам широкий выбор тарифных планов: от базовых пакетов для ежедневного пользования до решений с безлимитным интернетом и расширенными возможностями в роуминге.

Линейка Joice

Joice Start – 270 гривен за четыре недели. Абоненты получают 20 гигабайтов интернета, из которых 5 гигабайтов доступны для использования в роуминге, 500 минут для звонков на любые номера в Украине и безлимитные звонки внутри сети Vodafone.

– 270 гривен за четыре недели. Абоненты получают 20 гигабайтов интернета, из которых 5 гигабайтов доступны для использования в роуминге, 500 минут для звонков на любые номера в Украине и безлимитные звонки внутри сети Vodafone. Joice Pro – 330 гривен за четыре недели. В пакет входит 30 гигабайт интернета (из них 7 гигабайт можно использовать в роуминге), 600 минут звонков на все номера в Украине и безлимитные звонки в сети Vodafone.

– 330 гривен за четыре недели. В пакет входит 30 гигабайт интернета (из них 7 гигабайт можно использовать в роуминге), 600 минут звонков на все номера в Украине и безлимитные звонки в сети Vodafone. Joice Max – 450 гривен за четыре недели. Тариф предусматривает 40 гигабайт интернета, из которых 10 гигабайт доступны в роуминге, 700 минут звонков и безлимит в сети Vodafone.

Линейка Flexx

Flexx Go : 320 гривен на 4 недели. Тариф предусматривает 25 гигабайт интернета, а также 500 минут звонков на все мобильные и городские номера Украины.

: 320 гривен на 4 недели. Тариф предусматривает 25 гигабайт интернета, а также 500 минут звонков на все мобильные и городские номера Украины. Flexx TOP: 500 гривен на 4 недели. Тариф предусматривает 50 гигабайтов интернета, а также 800 минут звонков на все мобильные и городские номера Украины.

Что известно о тарифах в Украине: коротко о главном