США ввели сокрушительные 50% тарифы на индийские товары. Так президент Дональд Трамп решил наказать Индию за покупку российской нефти, однако тем самым разрушил отношения с Нью-Дели.

Как повлияют на Индию новые тарифы?

Новые тарифы США на индийский экспорт начали действовать в среду, 27 августа, в 00:01 по вашингтонскому времени. Они фактически удвоили предыдущие 25% пошлины и стали самыми высокими среди всех стран Азии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Китай поддержал Индию: вместе против новых тарифов Трампа

Заоблачные пошлины в 50% коснутся более 55% всего индийского экспорта в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта для Нью-Дели. Особенно больно они ударят

по текстильной отрасли;

по производству обуви;

по ювелирной сфере.

Однако в выигрыше останутся электроника и фармацевтика, которые являются ключевыми экспортными направлениями. Их освободили от пошлин, поэтому Apple сможет продолжить инвестировать в производство в Индии.

Тарифы США больше всего ударят по трудоемким отраслям индийской экономики и угрожают конкурентоспособности Индии относительно Китая и Вьетнама, для которых США установили значительно ниже пошлины.

Экспортеры одежды, обуви, игрушек и мелких товаров уже ожидают падения заказов и прогнозируют возможное сокращение рабочих мест.

Это нанесет очень серьезный удар по индийским экспортерам, ведь 50% пошлины являются неприемлемыми для клиентов,

– говорит директор Farida Shoes Pvt. Ltd. Исрар Ахмед.

Стоит знать! Жесткие тарифы Трампа против Индии, по словам аналитиков, означают изменение стратегии Вашингтона. США годами пытались наладить отношения с Нью-Дели в противовес Китаю, однако теперь отношения между ними резко ухудшились. В то же время 50% пошлины также ставят в затруднительное положение индийского премьера Нарендру Моди, который обещал превратить страну в крупный производственный хаб.

Что известно о новых тарифах США против Индии?