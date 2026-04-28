Тарифы на распределение газа во Львовской области завысили на миллионы: кто понесет наказание

Дело против бывшего члена правления АО "Львовгаз" передали в суд. Бывшего руководителя обвиняют в схеме по завышению тарифов на распределение газа, что позволило необоснованно включить в счета почти 3,7 миллиона гривен.

Что известно о преступной схеме?

Полученными таким образом средствами подозреваемый мог распоряжаться по своему усмотрению. Подробнее о выводах следствия рассказали в Офисе генпрокурора во вторник, 28 апреля.

Смотрите также Тариф на электроэнергию повысят уже в мае: кто будет платить по-новому

В 2022 году тогдашний технический директор "Львовгаза" организовал внесение ложных данных в официальные расчеты объемов нормативных и производственно-технологических потерь газа.

В частности, завысил количество изношенных газопроводов и оборудования, которые якобы эксплуатируются более 25 лет.

Поскольку этот показатель учитывают при формировании тарифа, цены на услуги распределения газа увеличили на 14,8 гривны за тысячу кубометров – для коммунальных предприятий Львова, Стрыя, Шептицкого и Дрогобыча.

Таким образом подозреваемый безосновательно "заработал" почти 3,7 миллионов гривен, которыми он как один из руководителей общества мог распоряжаться по своему усмотрению.

Какое наказание грозит экс-чиновнику?

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Фигуранту инкриминировали:

завладение чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; внесение в официальные документы ложных сведений.

В полиции Львовщины добавили, что максимальное наказание, которое угрожает обвиняемому, – до 12 лет лишения свободы (с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет).

Обратите внимание! Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Почему украинцы платят за доставку газа?