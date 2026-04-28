Тарифы на распределение газа во Львовской области завысили на миллионы: кто понесет наказание
- Экскеровщика "Львовгаза" обвиняют в завышении тарифов на распределение газа через подачу ложных данных.
- Благодаря преступной схеме платежки коммунальных предприятий безосновательно увеличили почти на 3, 7 миллионов гривен.
Дело против бывшего члена правления АО "Львовгаз" передали в суд. Бывшего руководителя обвиняют в схеме по завышению тарифов на распределение газа, что позволило необоснованно включить в счета почти 3,7 миллиона гривен.
Что известно о преступной схеме?
Полученными таким образом средствами подозреваемый мог распоряжаться по своему усмотрению. Подробнее о выводах следствия рассказали в Офисе генпрокурора во вторник, 28 апреля.
В 2022 году тогдашний технический директор "Львовгаза" организовал внесение ложных данных в официальные расчеты объемов нормативных и производственно-технологических потерь газа.
В частности, завысил количество изношенных газопроводов и оборудования, которые якобы эксплуатируются более 25 лет.
Поскольку этот показатель учитывают при формировании тарифа, цены на услуги распределения газа увеличили на 14,8 гривны за тысячу кубометров – для коммунальных предприятий Львова, Стрыя, Шептицкого и Дрогобыча.
Таким образом подозреваемый безосновательно "заработал" почти 3,7 миллионов гривен, которыми он как один из руководителей общества мог распоряжаться по своему усмотрению.
Какое наказание грозит экс-чиновнику?
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Фигуранту инкриминировали:
завладение чужим имуществом из-за злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах;
внесение в официальные документы ложных сведений.
В полиции Львовщины добавили, что максимальное наказание, которое угрожает обвиняемому, – до 12 лет лишения свободы (с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет).
Обратите внимание! Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
Почему украинцы платят за доставку газа?
Речь идет о фиксированной сумме за использование сетей. Есть только один случай, когда домохозяйство может законно не платить этот счет – в случае полного официального отключения от газораспределительной сети.
К слову, тарифы на распределение газа для населения остаются неизменными на весь период военного положения в Украине и еще полгода после его завершения.