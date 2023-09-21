Свет, вода и газ: изменятся ли тарифы в октябре

В июне власти увеличили тарифы на электроэнергию почти вдвое, но после этого больше ничего не менялось. В октябре ситуация остается стабильной.

Что будет с ценами на электроэнергию

Тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. В Минэнерго сообщили, что во время отопительного сезона его наращивать не планируют.

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Однако этой стоимости не хватает для покрытия расходов на поддержание работы энергетической системы. Некоторые эксперты считают, что стоимость населения должна составлять более 5 гривен за киловатт-час.

Цены на воду не изменятся

Повышения тарифов на воду в октябре ждать не стоит. Однако в НКРЭКУ неоднократно отмечали дефицит средств, вызванный несправедливыми ценами на воду.

Ранее НКРЭКУ заявляла о повышении стоимости воды на 32%, власти выступили категорически против этого решения и его отменили.

Изменятся ли тарифы на газ

Глава Нафтогаза Алексей Чернышев рассказал, что цены на газ для населения останутся на уровне 7,96 гривны за кубометр. Компания обслуживает около 98% населения.

Алексей Чернышев Глава Нафтогаза Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 гривны, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго.

Однако стоит отметить, что, кроме Нафогаза, в Украине есть и другие поставщики. Однако повышать цены они тоже не будут.