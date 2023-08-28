Газ, вода и свет: когда нужно подавать показатели счетчиков

Кроме того, что за коммунальные услуги нужно регулярно платить, необходимо ежемесячно присылать показатели всех счетчиков. Когда и как это сделать, читайте в материале 24 канала.

Когда подавать показатели счетчиков на воду

Данные по счетчику потребления воды нужно предоставлять ежемесячно до 28 числа. Сделать это можно следующими способами:

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в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота или Telegram-бота в приложении;

по телефону контакт-центра (044) 202-0202;

в центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

К какому числу нужно отчитаться за электроэнергию

Показатели по счетчику электроэнергии следует предоставлять до 4 числа каждого месяца. Есть несколько способов это сделать:

через личный кабинет ОСР;

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

Как подать показатели газа

При потреблении газа следует подавать показатели с 1 по 5 число месяца. Однако не стоит забывать, что украинцы платят еще и за транспортировку ресурса фиксированную цену, поэтому она начисляется автоматически.

Данные по счетчику можно подать так: