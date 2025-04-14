Делаем, что хотим: Трамп прокомментировал установление тарифов для других стран

Президент США Дональд Трамп жестко высказался относительно политики введения тарифов. Он сказал, что именно США устанавливают требования для других стран.

Как Трамп ответил на критику относительно пошлин США

Трамп говорит, что он стремится к справедливости. К тому же президент США отмечает выбор, который имеют партнеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveNOW.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Общаемся со многими странами. В конце концов, можем делать, что хотим. Но мы стремимся быть справедливыми. Мы устанавливаем тариф. Они выбирают: сотрудничать или нет. Вот где мы. Можем установить тариф разными способами. Они платят, торгуются или отказываются.

Также Трамп прокомментировал и размер тарифов. Американский президент не думает, что кто-то считает введенные им тарифы высокими.

Если они считают, что это слишком высокая цена, они не должны вести бизнес,

– говорит Трамп.

Напомним! Трамп объявил о введении "паузы" на новые тарифы на 90 дней для некоторых стран. Также президент США указывает на готовность к уменьшению или отмене пошлин при особых условиях. Однако конкретные условия Трамп не называет.