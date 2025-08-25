Пустые угрозы: тарифы Трамп против Индии могут так и не вступить в силу
- Новые тарифы США против Индии в размере 25% оставляют маловероятными, согласно мнению аналитиков.
- Эксперты считают, что настоящая причина угроз пошлинами заключается в неуступчивости Индии в торговых переговорах, а не в закупках российской нефти.
Президент США Дональд Трамп объявил введение дополнительных пошлин против Индии в размере 25% из-за закупки нефти России. Тарифы должны вступить в силу 27 августа, однако вряд ли Соединенные Штаты действительно их введут.
Почему пошлины США против Индии могут не вступить в силу?
Такое мнение высказали аналитики, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Как отметили эксперты, Трамп все лояльнее относится к России. В частности угрозы ввести санкции против Москвы так и не были реализованы. Об этом напомнила Рут Дейермонд, эксперт по вопросам России из Королевского колледжа Лондона.
Более того, есть сомнения даже в том, что угроза Трампа будет реализована и в отношении Индии. Поэтому существует малый шанс, что Ниью-Дели придется выбирать – американский рынок или российская нефть с небольшой скидкой. Такое мнение высказал эксперт по вопросам американских санкций и коллега Митровой из Колумбийского университета Ричард Нефью.
Скорее всего, тарифы так и не вступят в силу, а если и вступят, то ненадолго, а потом Трамп их приостановит через неделю-другую,
– считает Нефью.
Бывший чиновник Минторга США, а ныне эксперт исследовательского центра CSIS Билл Райнш заявил, что Россия, нефть и война были лишь поводом для введения этих пошлин. По его мнению, настоящая причина – неуступчивость Индии в торговых переговорах с Трампом.
Филипп Лак, бывший экономист Госдепартамента США в администрации Джо Байдена, назвал три претензии, которые США имеют к Индии:
- высокие пошлины на импорт американских товаров;
- нежелание открывать свой рынок для американской сельскохозяйственной продукции;
- и только в-третьих – покупка нефти у России.
В BBC отметили, что пошлины против Индии как способ заставить Путина остановить войну вызывают вопросы. Следует также добавить: если другие проблемы на торговых переговорах будут сняты, то вопрос о российской нефти, возможно, потеряет актуальность. Кроме того, если бы главной и единственной целью было нанести вред России и убрать ее нефть с рынка, то здесь есть более простые способы и другие инструменты.
Обратите внимание! А если не вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, то набор инструментов для давления на Путина у Трампа ограничен.
Что известно тарифы Трампа против Индии?
- В США 6 августа ввели пошлины против Индии в размере 25%. Причиной такого решения являются торговые связи Нью-Дели с Россией и высокие тарифные ставки. Пошлины должны вступить в силу через 21 день после подписания соответствующего указа, то есть 27 августа.
- В Индии же раскритиковали действия США и указали на то, что сами Соединенные Штаты и Евросоюз торгуют с Россией. Однако только для Индии это является важной необходимостью.
- Сейчас Индия активно сближается с Россией и улучшает отношения с Китаем, который поддерживает Нью-Дели в торговой войне с США.
- Индия также продолжает покупать российскую нефть. В июле страна приостановила импорт, но только временно.