Президент США Дональд Трамп оголосив запровадження додаткових мит проти Індії у розмірі 25% через закупівлю нафти Росії. Тарифи мають набути чинності 27 серпня, однак навряд Сполучені Штати дійсно їх введуть.

Чому мита США проти Індії можуть не набути чинності?

Таку думку висловили аналітики, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

Читайте також Китай підтримав Індію: разом проти нових тарифів Трампа

Як зазначили експерти, Трамп все лояльніше ставиться до Росії. Зокрема погрози запровадити санкції проти Москви так і не були реалізовані. Про це нагадала Рут Дейермонд, експертка з питань Росії з Королівського коледжу Лондона.

Ба більше, є сумніви навіть у тому, що погроза Трампа буде реалізована й щодо Індії. Тому існує малий шанс, що Ніью-Делі доведеться обирати – американський ринок чи російська нафта з невеликою знижкою. Таку думку висловив експерт із питань американських санкцій і колега Мітрової з Колумбійського університету Річард Неф’ю.

Швидше за все, тарифи так і не набудуть чинності, а якщо й набудуть, то ненадовго, а потім Трамп їх призупинить через тиждень-другий,

– вважає Неф’ю.

Колишній чиновник Мінторгу США, а нині експерт дослідницького центру CSIS Білл Райнш заявив, що Росія, нафта і війна були лише приводом для запровадження цих мит. На його думку, справжня причина – непоступливість Індії у торговельних переговорах із Трампом.

Філіп Лак, колишній економіст Держдепартаменту США в адміністрації Джо Байдена, назвав три претензії, які США мають до Індії:

високі мита на імпорт американських товарів; небажання відкривати свій ринок для американської сільськогосподарської продукції; і лише по-третє – купівля нафти в Росії.

У BBC наголосили, що мита проти Індії як спосіб змусити Путіна зупинити війну викликають питання. Слід також додати: якщо інші проблеми на торговельних переговорах буде знято, то питання про російську нафту, можливо, втратить актуальність. Крім того, якби головною і єдиною метою було завдати шкоди Росії та прибрати її нафту з ринку, то тут є простіші способи й інші інструменти.

Зверніть увагу! А якщо не вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів, то набір інструментів для тиску на Путіна у Трампа обмежений.

Що відомо тарифи Трампа проти Індії?