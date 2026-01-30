Тарифная война набирает обороты: Трамп пригрозил Канаде жестким ультиматумом

Президент Дональд Трамп угрожает Канаде новыми пошлинами. Теперь он обещает ввести 50% тарифы на самолеты из Канады, которые продаются в США, а также аннулировать сертификацию всех новых воздушных судов из соседней страны.

Какой ультиматум выдвинул Трамп?

Ультиматум будет действовать до тех пор, пока Оттава не согласится сертифицировать определенные модели бизнес-джетов американской компании Gulfstream, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Президент заявил, что Канада якобы "безосновательно, незаконно и упорно" отказывается сертифицировать самолеты Gulfstream моделей 500, 600, 700 и 800, на что получит жесткий ответ.

Исходя из этого мы объявляем об отзыве сертификации самолетов Bombardier Global Express, а также всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream – большая американская компания – не будет полностью сертифицирована, как это должно было произойти еще много лет назад,

– написал Трамп.

Он утверждает, что Канада фактически блокирует продажу самолетов компании Gulfstream, как являющейся подразделением General Dynamics Corp., из-за процесса сертификации. Поэтому каждый канадский самолет в США будут облагать огромной пошлиной, если ситуацию не исправят немедленно.

Важно! Представитель Белого дома уточнил, что угроза Трампа об отмене сертификации будет касаться только новых самолетов. Борта, которые уже эксплуатируют, пока что в безопасности.

Какие последствия будут иметь новые пошлины Трампа?

Специалисты, однако, обеспокоены новыми угрозами Трампа. Авиационные аналитики называют его идею более чем плохой, поскольку сертификация обычно связана с вопросами безопасности, а не торговыми противоречиями, пишет Bloomberg.

Я не понимаю, что это такое и откуда оно взялось, но это значительно хуже, чем просто плохая идея – президенту вмешиваться в вопросы безопасности и сертификации. И имеет ли он вообще полномочия на такие действия?

– заметил Ричард Абулофия из AeroDynamic Advisory.

Эксперты добавляют, что от этих ограничений под ударом окажутся американские авиалинии. Хотя главной мишенью Трампа стала Bombardier Global Express, больше всего могут пострадать внутренние рейсы США.

Дело в том, что американские перевозчики массово используют региональные самолеты серии CRJ канадского производства:

American Airlines имеет во флоте около 200 таких самолетов.

Delta Air Lines эксплуатирует почти 180 единиц.

В Bombardier сообщили, что уже общаются с правительством Канады относительно заявления Трампа. Компания надеется, что все же сможет быстро уладить ситуацию и избежать хаоса в авиасообщении.

