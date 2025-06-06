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Экономика Тарифы Какие тарифы на электроэнергию действующие в Украине в июне
6 июня, 18:42
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Какие тарифы на электроэнергию действующие в Украине в июне

Валерия Моргун
Основні тези
  • Правительство Украины продлило действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года, сохраняя тариф для населения на уровне 4,32 грн за киловатт-час.
  • Ночной тариф остается на уровне 2,16 грн за киловатт-час, а трехзонные счетчики позволяют платить меньше в определенные часы.

Правительство Украины продлило действие ПСО на электроэнергию. Он будет действовать до конца октября 2025 года.

Тарифы на свет в июне

Это означает, что стоимость электроэнергии для населения в июне составляет 4,32 гривны за киловатт-час, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 грн за гривны за киловатт-час,
– написал Шмыгаль.

В то же время неизменным останется "ночной тариф". Он и в дальнейшем будет составлять 2,16 гривны за киловатт-час.

Напомним! Ночной тариф действует с 23 часов вечера до 7 часов утра.

Как платить меньше за электричество?

Однако с помощью трехзонных счетчиков за свет можно платить меньше. Для таких лиц с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов тариф составляет 6,48 гривны за киловатт-час, а с 23 до 7 часов – 1,73 гривны за киловатт-час. А в остальное время – 4,32 гривны за киловатт-час.