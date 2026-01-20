"Скорость не самая высокая": в США высмеяли намерения ЕС ответить на тарифы Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент скептически оценил способность стран Европы быстро ответить на новые тарифы президента Дональда Трампа. Глава Белого дома пригрозил пошлинами европейцам за поддержку Гренландии.

Почему США не верят в ответ ЕС?

По мнению Бессента, предоставить мощный ответ Трампу ЕС помешает медленный процесс принятия решений, который сейчас действует в блоке из 27 стран, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Польстить Трампу не удалось: тарифные угрозы заставляют Европу действовать жестко

Я думаю, что сначала они создадут ту самую пресловутую европейскую рабочую группу, которая, кажется, является их мощным оружием,

– заявил глава Минфина.

Такие комментарии Бессента свидетельствуют о том, что Вашингтон не слишком серьезно относится к намерениям ЕС применить его самый жесткий торговый инструмент – так называемый механизм противодействия принуждению. Он позволит ограничивать доступ американских компаний к единому рынку Евросоюза.

Министр финансов также упомянул попытки ЕС отказаться от импорта российских энергоресурсов, отметив, что закупки до сих пор продолжаются, поскольку "скорость принятия решений у них не всегда самая высокая".

В то же время Бессент отверг опасения, что обострение торговых отношений между США и ЕС может привести к росту стоимости жизни для американцев.

Тарифы оказались собакой, что не лаяла, когда речь идет о росте цен,

– подчеркнул политик.

Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт для 8 стран Европы за то, что они выступили против его решения взять контроль над Гренландией.

Как ЕС ответит на тарифы Трампа?

В ответ на угрозы Трампа ЕС рассматривает возможность ввести тарифы на американские товары на сумму 93 миллиарда долларов, пишет Financial Times.

Эти тарифы для США подготовили в ЕС еще в прошлом году, но приостановили их действие приостановили, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном. Однако сейчас Европа снова к ним вернулась.

Также европейские столицы обсуждают применение механизма противодействия принуждению (ACI), что может ограничить доступ компаний США к европейскому рынку.

Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты ответа... Трамп использует откровенно мафиозные методы,

– говорят европейские дипломаты.

Впрочем, большинство стран ЕС призывают сначала попытаться договориться с Трампом, прежде чем развязывать новую торговую войну.

Почему ЕС и США на пороге торговой войны?