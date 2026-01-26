Трамп снова угрожает сокрушительными тарифами: в Канаде ответили на ультиматум США
- Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% тарифы на все канадские товары, если Канада заключит соглашение с Китаем.
- Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада не планирует полноценной торговой сделки с Китаем из-за обязательств в рамках соглашения USMCA.
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести сокрушительные пошлины против Канады, если Оттава заключит соглашение о свободной торговле с Китаем. На угрозы президента отреагировал канадский премьер-министр Марк Карни.
Что ответили в Канаде на угрозы Трампа?
Он заявил, что Канада не планирует торгового соглашения с Китаем, передает 24 Канал со ссылкой на CBC News.
Смотрите также "Она довела меня до бешенства": Трамп вспомнил конфликт с президентом Швейцарии
Канада не может договариваться о полноценном торговом соглашении с Китаем из-за обязательств в рамках USMCA – трехстороннего договора между Канадой, США и Мексикой,
– отметил Карни.
Он отметил, что во время недавних контактов с китайской стороной Канада пыталась урегулировать отдельные торговые вопросы, которые накопились в течение последних лет, в частности, по электромобилей, аграрной продукции и рыбных товаров.
Карни подчеркнул, что Канада "придерживается своих обязательств" в рамках соглашения между Канадой, США и Мексикой и не собирается их нарушать.
Заметьте! Трехстороннее соглашение между тремя странами Canada – U.S. – Mexico Agreement (USMCA) предусматривает, что страна намерена заключить торговое соглашение нерыночной экономикой, к которой относят Китай, должен предупредить заранее об этом своих партнеров.
Какими пошлинами Трамп угрожает Канаде?
В выходные Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ввести 100% тарифы на все канадские товары, которые будут импортироваться в США, если Канада "заключит соглашение с Китаем". Правда, американский президент не уточнил, какое именно соглашение он имеет в виду.
Китай успешно и полностью захватывает некогда Великую страну Канаду. Очень печально это видеть,
– выразил свое недовольство глава Белого дома.
При этом он пренебрежительно назвал премьер-министра Карни "губернатором" – ранее Трамп таким образом неоднократно подшучивал над предшественником Карни Джастином Трюдо.
Если губернатор Карни думает, что сделает Канаду “перевалочным портом” для поставки китайских товаров в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается,
– подчеркнул Трамп.
Стоит знать! Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что возможные пошлины в 100% будут применять именно в случае, если Канада и Китай заключат полноценное соглашение о свободной торговле.
Кому еще угрожал Трамп?
Недавно Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 10% пошлины против ряда европейских стран, которые поддержали Гренландию и выступили против идеи США установить контроль над островом. Под угрозой оказались Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания.
Впрочем, после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января Трамп сообщил, что тарифы, которые планировали ввести уже с 1 февраля, пока отложены.
Отдельно Трамп резко высказался относительно Франции. Он пригрозил ввести 200% пошлины на французское шампанское и вина в ответ на позицию президента Эммануэля Макрона, который отказался участвовать в Совете мира – инициативе, которая должна координировать шаги по ситуации в Газе и которую продвигает американский лидер.