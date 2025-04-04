Тарифы Трампа угрожают производству вооружения и сохранению союзников США

Тарифы Дональда Трампа - это не только экономический, но и вызов безопасности. Если реализовать его программу в запланированном виде, то она может запутать глобальные цепи поставок, которые Пентагон строил десятилетиями.

Тарифы Трампа угрожают производству вооружения США

Кроме того, программа способна сделать американское оружие дороже и усложнить международные усилия по противодействию Китаю, такие как совместные проекты по строительству подводных лодок с Великобританией и Австралией, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Читайте также Стреляют себе в обе ноги: какие риски для самих США от пошлин Трампа

Подход США в стиле "все сами", в сочетании с этими угрозами, может заставить скептически настроенных партнеров искать другие варианты сотрудничества. Это также подорвет индустрию, которая поставляет вооружение во многие страны мира, разрушая доверие в глобальных оборонных отношениях, которые долгое время приносили выгоду Вашингтону и его союзникам.

Почему Трампу не удастся реализовать желаемое? Трамп подает свой тарифный план как трансформационный шаг для выравнивания торговли и возвращения утраченных доходов. Но он рискует разрушить другие свои обещания: превратить США в промышленную державу, минимизировать влияние Китая.

В исполнительном указе о введении тарифов Белый дом заявил, что США должны производить комплектующие "без чрезмерной зависимости от импорта ключевых компонентов". Но это гораздо легче написать на бумаге, чем реализовать.

Пентагон десятилетиями строил и финансировал глобальную сеть поставщиков и компаний, которые теперь попадают под действие тарифов. Без исключений для оборонной отрасли администрация может уничтожить значительную часть этой работы и задержать производство оружия как для США, так и для иностранных покупателей.

Глобальные тарифы - от 20% на импорт из ЕС до 10% на товары из Великобритании и Австралии - могут разрушить давние и успешные оборонные партнерства. Например, проект истребителя F-35, которым пользуются 20 стран, а также ракетные программы с Норвегией и Израилем.

Эти проекты - ключевые для обороны Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Там союзники пытаются опередить непредсказуемую Россию и модернизированный Китай.

Интересно! Одна из особенно перспективных инициатив эпохи Байдена - партнерство AUKUS по созданию атомных подводных лодок - может развалиться, если цены на комплектующие слишком вырастут.

Почему США увеличили тарифы

Администрация надеется создать больше рабочих мест в США, заменяя импорт собственным производством. Но компаниям может не хватить работников.

Оборонная отрасль уже годами сталкивается с трудностями из-за конкуренции с другими производителями и сферой услуг, которая часто предлагает лучшую оплату и стабильность. К тому же сложность оборонного производства означает множественное обложение пошлинами.

В частности сенатор Марк Келли (демократ из Аризоны) заметил, что продукция оборонного сектора может пересекать границы несколько раз во время сбора, что ведет к наложению нескольких тарифов. Поэтому бизнес-группы требуют сделать исключение для оборонной отрасли, во избежание срыва поставок и роста стоимости.

Важно! В то же время союзники США осознают новую реальность и пытаются увеличить собственное производство.