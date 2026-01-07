Напряжение растет: Моди раздражают тарифы Трампа из-за российской нефти

Отношения между Вашингтоном и Нью-Дели остаются напряженными. Премьер-министр Индии Нарендра Моди недоволен высокими тарифами США, несмотря на сокращение закупок российской нефти индийскими компаниями.

Почему Индия недовольна тарифами?

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

У меня с ним очень хорошие отношения, но он не совсем доволен мной, потому что они платят большие тарифы,

– отметил президент.

При этом он добавил, что закупки Индией российской нефти "значительно уменьшились".

Эти слова Трампа стали очередным неоднозначным сигналом для Нью-Дели.

В ноябре прошлого года американский президент говорил, что Соединенные Штаты готовы пересмотреть и снизить высокие таможенные ставки для Индии "в определенный момент", если она существенно сократит закупки российской нефти.

И уже в начале 2026 года Трамп пригрозил Нью-Дели повышением тарифов, если Нью-Дели не откажется от нефти Москвы, пишет Reuters.

Они торгуют, и мы можем очень быстро повысить для них пошлины. И это будет очень плохо для Индии,

– подчеркнул президент.

Заметьте! В августе Трамп ввел тарифы в размере 50% на товары из Индии, которые стали самыми высокими в Азии. Такое решение в Вашингтоне аргументировали тем, что Нью-Дели покупает у Москвы большие объемы нефти, тем самым финансируя войну России против Украины. Эти тарифы ухудшили отношения между двумя странами и до сих пор остаются в силе.

Что известно о торговом соглашении США и Индии?

После введения 50% тарифов Трамп и Моди провели четыре телефонных разговора, а торговые представители стран – несколько раундов переговоров, но все эти усилия до сих пор не дали результатов по двустороннему соглашению.

Между тем индийские экспортеры очень обеспокоены из-за затягивания переговоров о торговом соглашении между Нью-Дели и Вашингтоном. Ведь январь – решающий месяц, чтобы обеспечить контракты на первую половину 2026 года.

По словам Раффика Ахмеда, руководителя Farida Group, (одного из крупнейших производителей обуви в Индии), 15 января является предельной датой для обеспечения крупных заказов из США, чтобы гарантировать стабильные доходы на летний и осенний сезоны.

Я сократил производство на 20–25% и уволил работников. Сколько мы еще можем так работать и продолжать давать скидки?

– спрашивает бизнесмен.

Заметьте! Индийские чиновники заявляют, что стремятся завершить переговоры, однако Трамп посылает противоречивые сигналы относительно перспектив сделки и даже намекнул, что США могут ввести новые тарифы на индийский рис.

Как Индия пострадала от тарифов Трампа?