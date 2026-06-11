План Трампа дал сбой: США вернули импортерам миллиарды долларов пошлин

После того как Верховный суд США отменил значительную часть тарифов президента Дональда Трампа, импортерам приходится возвращать средства. Только в мае американский Минфин возместил компаниям почти 22 миллиарда долларов таможенных платежей.

Сколько средств вернули компаниям

И это только первая масштабная волна компенсаций, пишет Bloomberg.

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Как рассказали в Минфине, сумма средств, которую вернули импортерам, почти равнялась собранным пошлинам в течение месяца.

Фактически эти компенсации полностью нивелировали доходы правительства от таможенных сборов,

– отметили в ведомстве.

Более того, по данным издания, чистые поступления США от пошлин в мае даже ушли в минус – потеряли до 42 миллионов долларов. Это произошло впервые в статистике Министерства финансов США, которую агентство отслеживает с 2015 года.

Добавим, что начался процесс возмещения компаниям незаконно собранных тарифов еще в апреле. Но окончательный объем компенсаций до сих пор остается неопределенным. Поскольку администрация Трампа обжаловала судебное решение о возвращении всех 166 миллиардов долларов, взысканных по этой схеме.

Во время слушаний в Конгрессе на прошлой неделе министра финансов США Скотта Бессента спросили о ситуации с компенсациями импортерам.

Эти средства будут возвращены компаниям, которые импортировали товары, на которые распространялись пошлины,

– ответил политик без всякой конкретики.

Как это повлияет на бюджет США

Стоит отметить, что поступления от новых пошлин значительно пополняли американский бюджет в 2025 финансовом году. Благодаря этим средствам США удалось достичь наименьшего дефицита за последние три года.

По данным Минфина, в целом бюджетный дефицит страны за первые восемь месяцев 2025-го сократился до 1,25 триллиона долларов. Это было на 9% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Бессент ранее обещал, что новые пошлины, еще не заблокированные судом, должны обеспечить такой же объем поступлений в бюджет в 2026 году. Впрочем, часть этих мер пока не заработала полностью.

Обратите внимание! Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, в ближайшие годы дефицит бюджета снова начнет расти. По оценкам ведомства, в 2026 финансовом году он достигнет 1,85 триллиона долларов, а в 2027 году – 1,89 триллиона долларов.