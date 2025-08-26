Суратская бриллиантовая биржа в Индии, которая по размерам превосходит даже Пентагон, остановилась. Причина этому – отсутствие договоренности по тарифам между США и Индией.

Что происходит с алмазным центром?

Экспорт индийской алмазной промышленности уже достиг двадцатилетнего минимума из-за слабого спроса со стороны Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

А теперь тарифы Трампа угрожают перекрыть доступ к крупнейшему рынку, на который приходится почти треть ежегодных поставок драгоценных камней и ювелирных изделий в размере 28,5 миллиарда долларов. В Сурате, где полируется более 80% мирового объема необработанных алмазов, заказы начали сокращаться, а тарифы США пошатнули доверие покупателей.

Хотя меньшие экспортеры имеют меньше возможностей смягчить удар, некоторые более крупные игроки планируют перенести часть своих производств в такие страны, как Ботсвана, на которую распространяется более низкий тариф. Управляющий директор Dharmanandan Diamonds вместе с этим ожидает, что тарифы США сократят годовой доход компании на 20–25%.

Что известно о крупнейшей алмазной бирже? В декабре 2023 года, во время открытия Суратской бриллиантовой биржи, площадью более 6,7 миллиона квадратных футов, премьер-министр Нарендра Моди назвал ее символом "силы и новой решимости новой Индии".



Обширный биржевой комплекс, состоящий из девяти взаимосвязанных башен, каждая из которых имеет 15 этажей и блестящие стеклянные фасады, содержит банки, таможни, хранилища и ювелирный центр, задуман как единый центр для мировой алмазной промышленности.

Где будут покупать бриллианты, если ситуация не наладится?

В издании утверждают, что в это время года рабочие в Сурате обычно наращивают производство, чтобы удовлетворить всплеск заказов из США в преддверии Рождества и Нового года. Однако в этом году многие ремесленники не уверены, будут ли вообще иметь работу.

Спрос так сильно упал, что пакеты бриллиантов, которые я продал в прошлом году за 25 000 рупий (285,84 доллара), сейчас едва стоят 18 000,

– сказал один из работников в Сурате.

При отсутствии торгового соглашения между Индией и США о снижении тарифов от 150 000 до 200 000 работников могут потерять работу. Однако американские покупатели не останутся без драгоценных камней и, вероятно, закупать бриллианты в таких странах, как Израиль, Бельгия и Ботсвана, из-за введения тарифов.

Единственным положительным моментом является внутренний спрос в Индии. Спрос на бриллианты в Индии, которая недавно обогнала Китай как второй по величине рынок в мире, продолжает демонстрировать рост.

Что известно тарифы Трампа против Индии?