Суратська діамантова біржа в Індії, яка за розмірами перевершує навіть Пентагон, зупинилася. Причина цьому – відсутність домовленості щодо тарифів між США та Індією.

Що відбувається з алмазним центром?

Експорт індійської алмазної промисловості вже досяг двадцятирічного мінімуму через слабкий попит з боку Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

А тепер тарифи Трампа загрожують перекрити доступ до найбільшого ринку, на який припадає майже третина щорічних поставок дорогоцінного каміння та ювелірних виробів у розмірі 28,5 мільярда доларів. У Сураті, де полірується понад 80% світового обсягу необроблених алмазів, замовлення почали скорочуватися, а тарифи США похитнули довіру покупців.

Хоча менші експортери мають менше можливостей пом'якшити удар, деякі більші гравці планують перенести частину своїх виробництв до таких країн, як Ботсвана, на яку поширюється нижчий тариф. Керуючий директор Dharmanandan Diamonds разом з цим очікує, що тарифи США скоротять річний дохід компанії на 20–25%.

Що відомо про найбільшу алмазну біржу? У грудні 2023 року, під час відкриття Суратської діамантової біржі, площею понад 6,7 мільйона квадратних футів, прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав її символом "сили та нової рішучості нової Індії".



Розлогий біржовий комплекс, що складається з дев'яти взаємопов'язаних веж, кожна з яких має 15 поверхів та блискучі скляні фасади, містить банки, митниці, сховища та ювелірний центр, задуманий як єдиний центр для світової алмазної промисловості.

Де купуватимуть діаманти, якщо ситуація не налагодиться?

У виданні стверджують, що в цю пору року робітники в Сураті зазвичай нарощують виробництво, щоб задовольнити сплеск замовлень зі США напередодні Різдва та Нового року. Однак цього року багато ремісників не впевнені, чи взагалі матимуть роботу.

Попит так сильно впав, що пакети діамантів, які я продав минулого року за 25 000 рупій (285,84 долара), зараз ледве коштують 18 000,

– сказав один з працівників у Сураті.

За відсутності торговельної угоди між Індією та США про зниження тарифів від 150 000 до 200 000 працівників можуть втратити роботу. Проте американські покупці не залишаться без дорогоцінних каменів та, ймовірно, закуповуватимуть діаманти в таких країнах, як Ізраїль, Бельгія та Ботсвана, через запровадження тарифів.

Єдиним позитивним моментом є внутрішній попит в Індії. Попит на діаманти в Індії, яка нещодавно обігнала Китай як другий за величиною ринок у світі, продовжує демонструвати зростання.

