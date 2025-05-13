От тарифов Трампа больше всего пострадали два сторонника Путина

Страны Восточной Европы наиболее пострадали от рисков, связанных с торговыми тарифами. В частности речь идет о Словакии и Венгрии.

Тарифы Трампа ударили по Венгрии и Словакии

Именно на эти две страны наиболее в Европе влияет повышение пошлин, передает 24 Канал со ссылкой на обновленный прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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Дело в том, что США ввели пошлины в размере 25% на такие товары:

сталь;

алюминий;

автомобили.

Также были внедрены тарифы в размере 10%. Они затронули все товары из ЕС.

Наибольшее влияние на выпуск тарифной политики Трампа оценивают для Словакии (0,8% ВВП) и Венгрии (0,4%). В частности пошлины на автомобили составляют 83% от общего влияния в Словацкой Республике и 41% в Венгрии.

Важно! ЕБРР снизил на 0,5% прогноз роста экономики стран на 2025 год: для Словакии – до 1,4%, для Венгрии – на 1,5%.