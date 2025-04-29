На фоне торговой войны: тарифы Трампа повлияли на цены на Temu и ударили по Amazon

Приложение Temu, принадлежащее китайской компании PDD Holdings Inc., почти полностью перекладывает новые импортные пошлины на американских потребителей. Таким образом Temu удваивает стоимость некоторых товаров.

Цены на Temu выросли в результате пошлин Трампа

Это может усилить беспокойство относительно инфляционного влияния тарифов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Ранее товары стоимостью до 800 долларов были освобождены от пошлин в соответствии с правилом "de minimis". Но со 2 мая на них применяется адвалорный налог – 120% от стоимости товара – или почтовый сбор в размере не менее 100 долларов за каждый отправленный пакет. Кроме того, Temu требует от покупателей оплачивать эти сборы отдельно от основной стоимости товара.

Проверка 14 самых популярных товаров, которые доставляются из Китая через Temu, показала, что налоги превышают стоимость самих товаров,

– сообщает Bloomberg.

Однако на товары, которые уже находятся на складах в США, дополнительные импортные сборы не применяются. Поэтому их цены остаются стабильными.

Среди 80 самых популярных товаров Temu 66 обозначены как такие, отправляемые с местных складов. Однако компания и ее конкурент Shein Group Ltd. ранее сообщили, что начнут корректировать цены за неделю до отмены исключений,

– говорится в материале.

Рост стоимости демонстрирует влияние тарифов президента Трампа может в частности:

изменить привычки покупателей в США;

усложнить доставки с платформ Temu и Shein.

Еще в феврале Temu начала призывать китайские фабрики отправлять товары партиями на американские склады в рамках так называемой модели "половинной ответственности", когда компания управляет только онлайн-площадкой. Однако, когда запасы на складах в США начнут уменьшаться, цены могут вырасти, если тарифы на импорт из Китая будут оставаться на уровне в 145%.

Важно! Гигант быстрой моды Shein также поднял цены на свою продукцию в США, в некоторых случаях более чем на 300%.

Влияние новых тарифов Трампа на Amazon

Prime Day от Amazon теряет популярность среди продавцов, о чем пишет Reuters. Некоторые сторонние торговцы, которые ранее продавали товары из Китая во время главного распродажного события Amazon в июле, этого года решили или полностью отказаться от участия, или уменьшить количество товаров со скидками.

Что такое Prime Day? Prime Day традиционно является одним из крупнейших распродажных событий Amazon в году, уступая лишь Черной пятнице и Киберпонедельнику. Хотя участие является добровольным, Amazon тратит миллионы долларов на рекламу Prime Day по телевидению и в социальных сетях, призывая продавцов участвовать, чтобы получить преимущество от "гало-эффекта" – увеличение аудитории покупателей.

Аналитик компании CFRA Research Арун Сундарам заявил, что введение тарифов ставит Amazon в неудобное положение в отношении Prime Day.

Amazon переживет это нормально, но я сочувствую некоторым сторонним продавцам - именно они пострадают больше всего в такой среде,

– сказал Сундарам.

Заметьте! Представитель Amazon заявил, что компания получила "мощный ответ от партнеров-продавцов по участию в Prime Day 2025".