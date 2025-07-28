Покупка Boeing в обмен на более низкие тарифы: еще одна страна надеется договориться с Трампом

Одна из стран Азии предложила купить самолеты у Boeing, чтобы убедить Трампа снизить тарифы на импорт. Примером стало торговое соглашение между США и Индонезией.

Какая из стран пытается договориться с Трампом?

На соглашение с США рассчитывает Бангладеш, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Торговая сделка Европы и США: действительно ли она выгодна ЕС

Бангладеш предложил купить 25 реактивных самолетов у Boeing Co., в надежде убедить Дональда Трампа снизить тарифы на импорт из страны.

Мы взяли на себя обязательства, которые мы можем выполнить. Покупка Boeing является частью этого. Если они сравнят наше предложение с другими, мы должны получить лучшую сделку,

– сказал министр торговли Махбубур Рахман.

Рахман присоединится к делегации, которая должна встретиться с должностными лицами Торгового представителя США 29-31 июля. Переговоры состоятся за несколько дней до того, как 1 августа вступит в силу новая тарифная структура.

Какие тарифы Трамп планирует ввести для Бангладеш?

Ранее Трамп ввел 35% тариф на товары из Бангладеш, ключевого поставщика одежды в США. Южноазиатская страна стремится к более низкой ставке, ближе к тем, что предоставляют другим региональным торговым партнерам – 20% для Вьетнама и 19% для Индонезии и Филиппин.

Недавно представители страны также подписали начальное соглашение с американскими производителями пшеницы об импорте 700 000 тонн зерна ежегодно в течение пяти лет. Эти шаги являются частью стратегии Бангладеш по сокращению профицита торгового баланса товарами с США на сумму около 6 миллиардов долларов.