Тарифы на газ, воду и электричество: какие будут суммы в платежках с 1 июля

В июле украинцы начнут платить по новым тарифам, которые для них установили еще в июне. В частности, поднялись цены на свет и воду.

Как изменились тарифы на воду

В июне НКРЭКУ подняли стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода в 35 водоканалах по всей Украине. А с первого июля для потребителей начнут поступать новые платежки.

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Для Херсонской, Харьковской и Николаевской областей стоимость воды не изменилась.

Стоимость воды в каждом регионе отличается по ряду причин, например:

объемов потребления;

количества потребителей конкретного водоканала;

особенностей предоставления услуг.

Что с ценами на электроэнергию

На инфографике приведены цены только в областных водоканалах, если вы не нашли своего, тогда новую стоимость можно посмотреть по этой ссылке

С начала июня для украинцев установили единый тариф на электроэнергию, независимо от потребленных киловатт – 2,64 гривны. Также возросла цена распределения света, на 25 – 50%.

Однако стоимость подняли не всем. Таким образом, клиентам компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, тариф на электроэнергию поднимут только в июле, так что будут платить по новым платежам они в августе. К ним относятся:

"Житопроизводительэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго";

ЧАО "Ровнооблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

АО "Херсоноблэнерго".

Изменится ли стоимость газа

Для прифронтовых территорий цена света не поменялась.

Стоимость газа у всех поставщиков ресурса не изменится до 1 мая 2024 года. Например, клиенты "Нафтогаза" будут платить - 7,96 гривны за кубометр газа. У других компаний цены следующие: