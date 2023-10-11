Отопительный сезон уже скоро: какими будут тарифы на газ

11 октября 2023, 12:41
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Через несколько дней начнется отопительный сезон, а это будет означать, что населению придется платить за тепло, которое будут подавать в дома. Интересно, что будет с тарифами на газ в этот период и изменятся ли они.

Сколько придется платить за газ этой зимой

Отопительный сезон 2023-2024 годов не принесет изменений по тарифам на тепло. В Кабмине решили продолжить действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на участников рынка природного газа.

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Напоминаем, что обычно отопительный сезон в Украине стартует 15 – 16 октября. В то же время следует помнить, что на решение властей в каждом регионе страны влияет и температура воздуха на улице. Следовательно, среднесуточная температура должна быть ниже +8 градусов по Цельсию в течение 3 суток, чтобы украинцам в дома дали тепло.
  • Согласно действию ПСО, производители тепла для населения и дальше будут платить 7 420 гривен за тысячу кубометров. Эту цену продлили до 15 апреля 2024 года.
  • Стоимость газа по НДС для производителей тепла, которые обеспечивают бюджетные учреждения, останется на уровне 16 390 гривен.
  • Впрочем, производители тепла для промышленности будут покупать голубое топливо уже по рыночным ценам:

Реальные цены на коммунальные услуги: какими они должны быть

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко объяснила, что нынешние тарифы на коммунальные услуги для украинцев на низком уровне. Их стоимость должна быть намного выше.

 

Татьяна Бойко

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора"

Приведенные цены – это згрубша. Потому что стоимость давно не поднималась.

По словам эксперта, эти тарифы – это лишь предположение. Будут ли они таковыми в Украине, будет решать правительство:

  • Настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа. 
Обратите внимание! Большинство населения платит по тарифу "Нефтегаза" – 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС).
  • Стоимость за холодную воду и электроэнергию должна хотя бы возрасти на минимум 50%. Согласно этому за электроэнергию населению пришлось бы платить более 5 гривен за киловатт-час.
Единый тариф за электроэнергию составляет сегодня 2,64 гривны за киловатт-час.
  • Если говорить о тепловой энергии, а соответственно горячей воде, то тарифы должны подорожать на 70 – 80% в зависимости от методики производства.
Автор: Валерія Городинська