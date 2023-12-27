Россия срочно повысит тарифы на электроэнергию по всей стране – РосСМИ

23 декабря правительство России подписало постановление, касающееся всего населения страны. Так что с 1 января для россиян срочно поднимут тарифы на электроэнергию.

Россия увеличит тарифы для населения

Российские СМИ сообщают, что правительственное поручение уже спустили на региональный уровень Нововведения будут введены с 1 января 2024 года.

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Ставка тарифа будет расти для потребителей, увеличивающих свое потребление ресурса. Несмотря на это, новая норма была введена по всей стране.

С какими проблемами сталкивается российская экономика

Ранее Россия не раз заявляла о повышении тарифов на газ для населения. В частности, с 1 июля 2024 на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть две основные проблемы из-за санкций Запада. Это:

трансграничные платежи (для многих компаний);

развитие долгосрочного финансирования.

В настоящее время российская экономика демонстрирует следующие показатели:

снижение ВВП в годовом исчислении составило 2,5% (с 24 февраля 2022 года);

дефицит бюджета – 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,2% ВВП.

Украинский центр безопасности и сотрудничества тоже сообщил, что экономические показатели России в 2022 году были несколько хуже, чем в 2021 году. Поэтому можно заключить, что в этом году ослабление экономики в результате санкций не произошло.