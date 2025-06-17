В России вырастут тарифы на коммуналку: сколько будет стоить газ и электроэнергия

Повышение тарифов в России ожидается с 1 июля. Это связывают с резким ростом расходов на войну против Украины.

Почему в России вырастут тарифы

Стоимость электроэнергии вырастет почти на 13%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Простаивает 300 тысяч вагонов: железная дорога России на грани банкротства

Повышение тарифов связано с резким ростом расходов на войну, бюджетным дефицитом и всеобщим падением доходов государства.

Это создает дополнительную финансовую нагрузку на население, прежде всего в депрессивных регионах.– один из способов, которым Кремль перекладывает расходы на содержание военной машины на плечи обычных граждан,

– сообщают в Центре.

В захваченных районах Донецкой области с 1 июля оккупационная администрация также увеличивает тарифы на услуги ЖКХ.

Как вырастут тарифы

В одном из российских изданий утверждают, что с 1 июля тарифы на газ возрастут в среднем на 10, 3%, на электроэнергию– на 12, 6%.В прошлом году индексация составляла 9, 8%, в 2023 году– 8, 11%.

Наибольшее удорожание ожидается в Архангельской области– до 24, 8%, в Мордовии, Челябинской области, Дагестане и Татарстане– свыше 22%.

В Москве коммунальные тарифы возрастут на 15%., цена на электроэнергию составит 7, 16 рубля за киловатт-час, горячая вода– 312, 5 рублей за кубометр, отопление– 3 738, 37 рублей за гигакалорию.