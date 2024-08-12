Изменения в тарифах с нового года: будет ли расти коммуналка несмотря на войну

НБУ прогнозирует повышение цен на газ, отопление и горячую воду в 2025 году. В то же время на период войны введен мораторий на рост этих тарифов.

Возрастет ли стоимость тарифов в 2025 году

В отчете Национального банка, опубликованном в начале августа, отмечается, что с 2025 года ожидается постепенное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня. Основными причинами названа сложная ситуация в энергетике и дефицит государственного бюджета.

Читайте также: Субсидии для жителей ОСМД теперь будут предоставляться по упрощенным правилам

Впрочем, Мораторий на повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, как указано в Отчете, еще некоторое время будет сдерживать рост цен.

Газ и отопление

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев сообщил, что рыночная цена на газ составляет около 15 гривен за кубометр, в то время, как сейчас, он составляет – 7,96 гривны за кубометр.

Разница в тарифах компенсируется за счет государственного бюджета.

То есть, повышение цены на газ вдвое может стать непосильным бременем для многих семей. Однако это может произойти только после 30 апреля 2025 года, и только при определенных условиях. В частности, если военное положение завершится не позднее 30 ноября 2024 года или если будет отменен Закон № 2479-IX о моратории.

Свет

С июля украинцы уже почувствовали рост тарифов на электроэнергию через платежки. Правительство повысило фиксированную цену с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. Согласно постановлению Кабмина, этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно.

Мораторий на поднятие тарифов не распространяется на электроэнергию. Решение об изменении стоимости принимает правительство.

По прогнозам Национального банка Украины, в 2025 году тарифы могут быть приведены к экономически обоснованным уровням. Это может привести к повышению тарифа на электроэнергию уже в следующем году после 30 апреля.

Водоснабжение

В Украине горячая вода подпадает под действие моратория, тогда как холодное водоснабжение – нет. При этом, в стране нет единого тарифа на холодную воду: у каждого водоканала своя цена.

Сейчас момент тарифы на воду в крупных городах остаются без изменений. Однако в малых населенных пунктах цены уже выросли или ожидается их повышение в ближайшее время. В некоторых регионах местные жители могут столкнуться с повышением стоимости на 40%.

Поскольку специалисты НКРЭКУ неоднократно рассматривали проекты решений по повышению тарифов на водоснабжение в крупных городах, существует высокая вероятность, что в 2025 году эти тарифы все же могут вырасти.