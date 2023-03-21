Электроэнергия и газ после повышения тарифов: какими будут суммы

Разговоры о повышении тарифов в Украине не утихают. Следовательно, цены на свет и газ для населения, по предварительным прогнозам, могут существенно возрасти. О повышении стоимости тарифов на воду тоже идет речь.

Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал, что в Украину "придут" европейские цены на энергоносители, хотим мы этого или нет.

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Объединение нашей энергетической, газотранспортной системы, объединение рынков означает одно: к нам приходят европейские цены на энергоносители,

– объясняет нардеп.

На сколько могут повысить тарифы на свет и газ

Электроэнергия

Есть два варианта повышения цены. По словам Кучеренко, есть "легкий вариант" – это когда повышение примерно до 2,5 гривны за киловатт. А для тех, кто потребляет до 100 киловатт ежемесячно – рыночная цена составит примерно 6–7 гривен за киловатт-час. В то же время, стоимость газа может вырасти еще существенней.

Газ

Уже существует рыночная цена на уровне 16 гривен за кубометр.

Я надеюсь, что они не сразу эти 16 гривен на население вывалят, сначала на теплокоммунэнерго. И тогда это проблема будет мэров городов – получить цену на газ в 16 гривен и пересчитать тариф на тепло. А если газ повысят, а тарифы нет, то тогда мэры городов должны найти источник, чтобы покрывать это,

– добавил Кучеренко.

Вода

Еще раньше Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг сообщила, что в Украине будет 2 этапа пересмотра тарифов на воду.

Поэтому средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся до 60 гривен.

На первом этапе пересмотрят повышение средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов в среднем на 12,3%, на втором – 14,1%.

что повышение тарифов будет зависеть от региона Украины, а именно от местных особенностей производства.

Для чего повышают тарифы

Все потому, что за год изменилась стоимость составляющих, отвечающих за себестоимость коммунальных услуг. Цена возросла на электрическую энергию, реагенты, горюче-смазочные материалы и т.д.

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