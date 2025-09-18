Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин собираются провести телефонный разговор. Лидеры намерены обсудить вопросы, которые уже несколько месяцев остаются предметом споров между США и Китаем.

Когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина?

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином запланирован на пятницу, 19 сентября на 9:00 по вашингтонскому времени (16:00 по Киеву), пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это будет первое прямое общение лидеров двух крупнейших экономик мира с июня. В повестку дня беседы включены вопросы о будущем TikTok, а также обсуждение торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином.

Что будут обсуждать Трамп и Си Цзиньпин?

Как отмечается, звонок рассматривается как переломный момент для обеих сторон. За ним будут внимательно следить, чтобы понять, договорятся ли Трамп и Си о проведении своей первой личной встречи после возвращения Трампа в Белый дом.

Важно! Ранее на этой неделе представители двух стран достигли предварительного соглашения о сохранении деятельности TikTok в США. В рамках соглашения американские активы TikTok планируется передать консорциуму, в который войдут Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake Management. Однако детали плана остаются неясными и окончательное решение должны будут принять именно Трамп и Си.

Трамп заявил, что стоимость американского подразделения TikTok может достигать десятков миллиардов долларов.

Мне очень жаль, когда такая ценность пропадает зря,

- сказал он.

Пятничный звонок состоится также на фоне снижения напряженности между Вашингтоном и Пекином.

В последние месяцы стороны отменили часть взаимных тарифов, введенных ранее в этом году, которые дестабилизировали рынки и вызвали опасения по поводу возможного глобального экономического спада.

Примечательно! Текущая 90-дневная пауза в тарифной войне, которая продолжалась уже несколько раз, должна действовать до начала ноября.

Отдельным источником напряженности остаются действия Китая в отношении производителя чипов Nvidia.

В этом месяце китайские регуляторы обнародовали результаты предварительного расследования, согласно которому компания нарушила антимонопольное законодательство после приобретения израильского производителя сетевого оборудования Mellanox Technologies.

Интересно! Между тем Трамп заключил соглашение с Nvidia, которое позволяет поставки определенных микросхем в Китай при условии, что правительство США будет получать 15% от выручки с этих продаж.

Среди других вопросов, которые могут быть затронуты в разговоре: экспортный контроль над редкоземельными минералами, жизненно важными для передовых американских технологий, а также возможный китайский заказ на самолеты Boeing.

Что важно знать об отношениях США и Китая?