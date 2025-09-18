Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін збираються провести телефонну розмову. Лідери мають намір обговорити питання, які вже кілька місяців залишаються предметом суперечок між США і Китаєм.

Коли відбудеться розмова Трампа та Сі Цзіньпіна?

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном запланована на п'ятницю, 19 вересня на 9:00 за вашингтонським часом (16:00 за Києвом), пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Це буде перше пряме спілкування лідерів двох найбільших економік світу з червня. До порядку денного бесіди включені питання про майбутнє TikTok, а також обговорення торгового перемир'я між Вашингтоном і Пекіном.

Що будуть обговорювати Трамп та Сі Цзіньпін?

Як зазначається, дзвінок розглядається як переломний момент для обох сторін. За ним будуть уважно стежити, щоб зрозуміти, чи домовляться Трамп і Сі про проведення своєї першої особистої зустрічі після повернення Трампа в Білий дім.

Важливо! Раніше цього тижня представники двох країн досягли попередньої угоди про збереження діяльності TikTok в США. В рамках угоди американські активи TikTok планується передати консорціуму, до якого увійдуть Oracle, Andreessen Horowitz та Silver Lake Management. Однак деталі плану залишаються неясними й остаточне рішення повинні будуть прийняти саме Трамп і Сі.

Трамп заявив, що вартість американського підрозділу TikTok може сягати десятків мільярдів доларів.

Мені дуже шкода, коли така цінність пропадає даремно,

— сказав він.

П'ятничний дзвінок відбудеться також на тлі зниження напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

В останні місяці сторони скасували частину взаємних тарифів, введених раніше цього року, які дестабілізували ринки та викликали побоювання з приводу можливого глобального економічного спаду.

Примітно! Поточна 90-денна пауза в тарифній війні, яка продовжувалася вже кілька разів, повинна діяти до початку листопада.

Окремим джерелом напруженості залишаються дії Китаю щодо виробника чіпів Nvidia.

Цього місяця китайські регулятори оприлюднили результати попереднього розслідування, згідно з яким компанія порушила антимонопольне законодавство після придбання ізраїльського виробника мережевого обладнання Mellanox Technologies.

Цікаво! Тим часом Трамп уклав угоду з Nvidia, яка дозволяє постачання певних мікросхем до Китаю за умови, що уряд США отримуватиме 15% від виторгу з цих продажів.

Серед інших питань, які можуть бути порушені в розмові: експортний контроль над рідкісноземельними мінералами, життєво важливими для передових американських технологій, а також можливе китайське замовлення на літаки Boeing.

Що важливо знати про відносини США та Китаю?