Цены на ноутбуки, смартфоны и планшеты вырастут: что подорожает на 10%, а что на все 30%

Подорожание гаджетов уже становится глобальным трендом. Дело в том, что из-за дефицита памяти и бума искусственного интеллекта производители повышают цены и сокращают бюджетные модели. В премиум-сегменте цены растут вместе с новыми функциями, тогда как техника для дома может подорожать на 10 – 15%, а вот новинки электроники уже выходят с ценами на 15 – 30% выше, чем у предыдущих моделей.

Из-за чего могут подорожать все гаджеты в Украине?

Для 24 Канала Вячеслав Склонный, коммерческий директор сети Фокстрот, рассказал, что подорожание электроники, микрочипов и смежных товаров сейчас объясняется совокупностью нескольких глобальных факторов: технологических, экономических и геополитических.

Склонный среди ключевых причин называет подорожание логистики (рост стоимости топлива на мировом рынке и длинные маршруты поставки в Украину), подорожание сырья, например алюминий, сталь и медь, а еще рост стоимости модулей памяти из-за глобального дефицита.

Вячеслав Склонный, коммерческий директор сети Фокстрот В частности, стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, которая требует больших объемов оперативной памяти и других компонентов, привел к дефициту DRAM и ряда критически важных элементов для производства смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой электроники.

То же самое касается и подержанной техники. Как рассказал для 24 Канала директор по маркетингу OLX e-com Европа Андрей Васильев, если раньше такая техника стабильно дешевела, то сейчас наблюдается тенденция замедления или даже стагнации цен на популярные модели.

Андрей Васильев, директор по маркетингу OLX e-com Европа На примере бывшей в употреблении техники, которой имеем наибольший выбор на OLX (только одна категория компьютеров и элементов к ним насчитывает более 220 тысяч объявлений), эта тенденция особенно заметна: привычный сценарий постепенного удешевления больше не работает так, как раньше.

Поэтому с ростом спроса пользователи активнее начали продавать как подержанную технику, так и перепродавать новые товары, которыми раньше не пользовались, стремясь получить максимальную выгоду, добавляет Васильев.

К причинам такого подорожания директор по маркетингу называет: общее состояние экономики, инфляционное давление на фоне геополитической нестабильности, нарушение производственных и логистических цепей, а также глобальный дефицит компонентов, который частично связан с бумом искусственного интеллекта.

Дело в том, что ИИ требует значительных объемов памяти (DRAM и NAND) для дата-центров. Производители, такие как Samsung и SK Hynix, переориентируют часть производственных мощностей на выпуск более маржинальной серверной памяти. В результате формируется дефицит компонентов для "массовых устройств" – смартфонов и ПК,

– сказал Андрей.

Обратите внимание! В компании "Эпицентр" сообщили, что пока не смогут прокомментировать ситуацию, тогда как маркетплейс Prom не ответил на информационный запрос редакции.

Насколько могут вырасти цены на смартфоны и ноутбуки?

Склонный объясняет, что именно ценовой фактор становится одним из определяющих для рынка электроники. И как следствие, это уже отражается на украинских ритейлерах.

Производители вынуждены повышать цены и выходить из рамок своего ценового сегмента. В перспективе это может привести к компромиссам в характеристиках, особенно в бюджетном сегменте, чтобы удерживать доступные цены,

– сказал Вячеслав.

В премиальных устройствах подорожание чаще будет оправдываться расширением функционала искусственного интеллекта и дополнительными возможностями для пользователя.

А вот к примеру, в сегменте товаров для дома и кухни (крупная и мелкая бытовая техника, аудио/видео) ожидается повышение цен до 10 – 15%.

Но в категории персональной электроники (смартфоны, планшеты, смарт-часы) ситуация несколько иная: текущие модели преимущественно удерживают цену. В то же время новинки поступают от поставщиков в этой категории уже с ценами +15 – 30% от цен аналогов предыдущих моделей. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в дальнейшем.

Зато Андрей Васильев говорит, что на OLX средняя стоимость оперативной памяти с декабря 2025 по февраль 2026 выросла на 12% в гривнах, тогда как количество предложений незначительно сократилось – на 4%.

Интересно, что по его словам, в категории компьютеров и серверов цены остаются относительно стабильными: с декабря 2025 года динамика составила около +0,5%, что свидетельствует о более сдержанной реакции этого сегмента на рыночные изменения.

Какие гаджеты могут подорожать существеннее всего?

По словам Васильева, больше всего подорожание затронет те категории, где есть высокая зависимость от компонентов, которые сейчас в дефиците: оперативная память, SSD-накопители, видеокарты и комплектующие для ПК, а также ноутбуки среднего сегмента.

То есть здесь логика такова: если в устройстве большая доля дорогих компонентов (например память или видеочипы), его стоимость будет расти быстрее,

– говорит Андрей.

Кроме того, рост цен повлияет на сегменты с низкой маржинальностью. Производители уже частично перераспределяют свои мощности в сторону более прибыльных направлений, в частности корпоративного сегмента и дата-центров, которые готовы платить значительно больше за оперативную память.

Рост цены на новые компоненты может быть 100%+ год к году. Поэтому наиболее сильно пострадают "доступные устройства", в которых процент стоимости памяти составлял 10%, а сейчас вырастет до 20 – 30% процентов из-за спроса.

В то же время вторичный скорее всего отреагирует на рост цен более сдержанно, поэтому ожидаем дальнейший рост спроса на подержанные устройства и комплектующие в хорошем состоянии как альтернативу новым товарам.

В общем трудно делать прогнозы сейчас по подорожанию, ведь новые технологии могут очень быстро менять и рынок, и цены. Один из недавних примеров новый алгоритм Google TurboQuant, который сжимает использование оперативной памяти для нейросетей в 6 раз и ускоряет до 8 раз,

– подытожил Васильев.

Это означает, что для работы таких решений может понадобиться меньше ресурсов, что будет влиять на рынок чипов, их стоимость и цену конечного продукта для потребителей.

