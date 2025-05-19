Что происходило на валютном рынке на прошлой неделе и чего ожидать 19-26 мая

На прошлой неделе наличный валютный рынок оставался относительно стабильным и малоподвижным. Обменный курс доллара США в банковских кассах демонстрировал лишь незначительные изменения, обусловленные динамикой безналичного сегмента.

Что было с курсом 12-16 мая

Курс в банках колебался в пределах 41,15-41,80 гривны за доллар, передает 24 Канал. Как отметила член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на безналичном рынке существенных изменений не произошло.

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Анна Золотько Член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Торги в понедельник начались на уровне 41,50-41,55 гривны за доллар и достигли максимума 41,61 гривны в тот же день, но не задержались на достигнутом уровне. Итоговый показатель в пятницу вернулся к началу торгов в понедельник на уровень 41,51-41,55 гривны за доллар.

Бизнес активно продавал валюту, вероятно, из-за необходимости уплаты налогов, одновременно вырос и спрос. Национальный банк Украины увеличил объемы валютных интервенций.

С 12 по 16 мая было продано на 21 % больше валюты, чем неделей ранее, – это превысило средний недельный показатель 2025 года (683,3 миллиона долларов). Покупка валюты осталась символической – всего 0,2 миллиона.

Какой будет инфляция

Рынок спокойно отреагировал на рост инфляции в апреле с 14,6 % до 15,1 % и на сопроводительный комментарий НБУ. Дополнительным фактором давления на цены стали высокие расходы работодателей на зарплаты из-за недостатка работников, а также активный потребительский спрос.

Дополнительным фактором давления на цены стали высокие расходы бизнеса на оплату труда из-за дефицита кадров и оживленный потребительский спрос. В то же время снижение мировых цен на нефть оказало поддержку гривне. Ожидается, что инфляция начнет свое снижение с началом лета,

– объясняет эксперт.

Текущая неделя, вероятно, пройдет в условиях баланса между спросом и предложением валюты, поскольку основные налоговые платежи уже завершены. В то же время в случае существенного падения курса евро на внешних рынках не исключены краткосрочные колебания спроса.