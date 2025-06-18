Австралия ударила по теневому флоту Кремля

Австралия ввела санкции против десятков судов Кремля, принадлежащих к теневому флоту России. Это произошло впервые с начала полномасштабной войны.

Какие санкции ввела Австралия против России

По состоянию на сейчас известно, что под ограничения попали 60 судов, которые являются частью теневого флота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Андрей Ермак Руководитель Офиса президента Украины Австралия сегодня приняла одно из самых масштабных санкционных решений против российской военной машины – под ограничения попали 60 судов так называемого "танкерного флота", который использовался для обхода нефтяных санкций и финансирования агрессии.

Ермак указывает, что список судов, которые стали подсанкционными, Австралии рекомендовала Украина. Какие именно ограничения будут действовать для этой части теневого флота:

ограничения касаются доступа судов в порты;

обслуживания и страхования этих судов.

Австралия уже ввела более 1 400 санкций, и этот пакет – четкое продолжение политики давления на Кремль,

– отмечает Ермак.

Обратите внимание! По словам Ермака, такое решение Австралии является частью эффективного сотрудничества Украины с партнерами.