Германия усиливает борьбу с теневым флотом России в Балтийском море

Германия дополнительно будет проверять танкеры в Балтийском море. Это касается судов, следующих на восток у побережья Фемарна.

Как Германия будет контролировать теневой флот России

У танкеров будут спрашивать о наличии страховой защиты от вреда, вызванного загрязнением нефтью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

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Обновление немецкие власти ввели с 1 июля 2025 года. Это касается судов, направляющихся на восток у побережья Фемарна. Страховое покрытие этих судов часто неизвестно, поскольку они избегают авторитетных страховых компаний и европейских портов.

Мы должны усилить нашу бдительность в Балтийском море в отношении теневого флота. Чем полнее картина, тем быстрее мы сможем принять меры, включая включение судов в санкционный список, вместе с нашими странами-партнерами в регионе Балтийского моря,

– говорит федеральный министр транспорта Патрик Шнайдер.

Почему Германия будет проверять танкеры

Это мероприятие является частью европейских усилий, направленных на преодоление российского теневого флота и улучшение безопасности на море и защиты морской среды. Теневой флот включает нефтяные танкеры, некоторые из которых старые, которые используют опасные методы судоходства и используются для уклонения от санкций.

Документы, полученные центрами управления движением, проверяются Департаментом безопасности судов. Любые нарушения, выявленные в обратной связи, могут привести к общеевропейскому мониторингу, действий со стороны государства флага и, при условии соблюдения дополнительных критериев, до внесения судов в санкционный список.