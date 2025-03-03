Россия прячет "теневой флот" за компаниями, зарегистрированными в Дубае

Россия скрывает свои нефтяные танкеры, используя фиктивные компании в Дубае. Это позволяет российскому флоту избегать санкций и продолжать экспорт нефти.

Россия регистрирует компании в ОАЭ

Такую информацию выяснили финские журналисты, передает 24 Канал со ссылкой на Yle. По данным журналистов, десятки компаний-операторов так называемого "теневого флота" зарегистрированы в Дубае.

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На самом деле, компании не ведут никакой реальной деятельности в ОАЭ. Около 60 таких фирм имеют общий адрес регистрации – роскошный отель Meydan. Он стал "виртуальным офисом" для тысяч компаний, существующих только на бумаге.

Одна из таких компаний владеет танкером Eagle S, который подозревается в повреждении подводных кабелей в Финском заливе 25 декабря 2024 года.

Важно! Это еще раз подтверждает, что Россия использует сложные схемы, чтобы обходить международные ограничения и скрывать свои реальные операции.

Финляндия призывает усилить санкции

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сложная система собственности танкеров, которые перевозят российскую нефть, создает серьезные проблемы.

По ее словам, если в Балтийском море произойдет разлив нефти, привлечь виновных к ответственности будет крайне сложно из-за непрозрачности компаний-операторов этих судов. Она подчеркнула, что ЕС осознает эту проблему и ищет способы усиления санкций против российского нефтяного сектора.

Одним из возможных решений может стать наложение санкций непосредственно на компании-операторы танкеров, а не только на сами суда.

Важно! Валтонен также отметила, что эффективность санкций ограничивается тем, что некоторые страны не соблюдают их, а Запад имеет ограниченные возможности влияния на эту ситуацию.