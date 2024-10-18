Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по экономике Максим Блант, добавив, что должна быть целенаправленная работа с портовыми инфраструктурами, а также с властями стран, которые принимают эти танкеры. Главные методы, которые сейчас работают – это шантаж и подкуп.

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Какой есть выход из ситуации

Только угроза повторных санкций и предложение какой-то альтернативы может положить конец работе теневого флота. Например, можно предложить странам покупать нефть из ОАЭ или из Венесуэлы, но не из России. Впрочем одними лишь угрозами ничего не достичь.

Можно, например, сказать, что начальник порта, который даст больше всего отказов российским судам из теневого флота, получит годовую премию. Тогда все сразу наладится,

– отметил Максим Блант.

Стоит понимать, что нормальная транспортировка нефти происходит на судне, которое застраховано. А это возможно только, если в контракте указано, что цена нефти ниже, чем так называемый "ценовой потолок". Российским компаниям указом Владимира Путина запрещено продавать нефть по таким ценам.

Вторая причина – компании сами хотят продавать как можно дороже. Поэтому они пользуются услугами теневого флота. Если есть желание продавать нефть не по 60 долларов, а по 72 – тогда надо брать старые танкеры и использовать их.

"Влияние санкций заставляет россиян искать эти танкеры, идти на риск, что в некоторых портах их не примут. Они могут утонуть, а страховку не выплатят. То есть нет вхождения в соответствующую инфраструктуру, поэтому риски большие", – объяснил эксперт по экономике.